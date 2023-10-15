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https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إغلاقا-كاملا-لمسافة-4-كم-مع-الحدود-اللبنانية-وحظر-الحركة-فيها-1082022278.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها
الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T08:52+0000
2023-10-15T08:52+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له، اليوم الأحد، أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين من توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقةن بحسب البيان.وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.وكان "حزب الله" اللبناني، قد نشر أمس السبت، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.فيما صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء أمس السبت، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي"، من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".ويشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231013/حزب-الله-لإسرائيل-لا-تهمنا-بوارجكم-ولا-تخيفنا-تصريحاتكم-1081970445.html
https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-يوثق-استهدافه-مواقع-إسرائيلية-في-مزارع-شبعا-اللبنانية-فيديو-1082021452.html
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حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها

08:52 GMT 15.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidجنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023.
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له، اليوم الأحد، أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين من توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقةن بحسب البيان.
وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
"حزب الله": نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به
13 أكتوبر, 11:57 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني، قد نشر أمس السبت، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.
فيما صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء أمس السبت، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.
وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي"، من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
"حزب الله" يوثق استهدافه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية... فيديو
07:44 GMT
ويشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
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