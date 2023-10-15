https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إغلاقا-كاملا-لمسافة-4-كم-مع-الحدود-اللبنانية-وحظر-الحركة-فيها-1082022278.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T08:52+0000

2023-10-15T08:52+0000

2023-10-15T08:52+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له، اليوم الأحد، أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين من توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقةن بحسب البيان.وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.وكان "حزب الله" اللبناني، قد نشر أمس السبت، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.فيما صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء أمس السبت، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي"، من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".ويشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231013/حزب-الله-لإسرائيل-لا-تهمنا-بوارجكم-ولا-تخيفنا-تصريحاتكم-1081970445.html

https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-يوثق-استهدافه-مواقع-إسرائيلية-في-مزارع-شبعا-اللبنانية-فيديو-1082021452.html

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