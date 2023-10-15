https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-من-أصل-9-أطلقت-من-لبنان-1082035447.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه "يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T14:26+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية".وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مناطق حدودية لبنانية، وأصاب القصف مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القطاع الغربي اللبناني شهد تبادلا جديدا لإطلاق الصواريخ بين الجانب اللبناني والإسرائيلي، وذلك في ظل غارات مكثفة من الطيران الإسرائيلي على القطاع الغربي بأكمله".وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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