https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-لأهداف-عسكرية-لـحزب-الله-والأخير-يطلق-صاروخا-مضاد-للدبابات-1082024136.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لأهداف عسكرية لـ"حزب الله" والأخير يطلق صاروخا مضادا للدبابات
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لأهداف عسكرية لـ"حزب الله" والأخير يطلق صاروخا مضادا للدبابات
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته لأهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على استهداف قواته على الحدود اللبنانية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T09:42+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد فيه تعرض قواته على الحدود المشتركة مع لبنان، لصاروخ مضاد للدبابات من قبل قوات وعناصر "حزب الله" اللبناني، وأنه قام بالرد العسكري المكثف على أماكن ومواقع عسكرية تابعة للحزب.وكان "حزب الله" قد أعلن استهدافه لدبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في موقع "الراهب" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، مؤكدا في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.وشدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة، بحسب البيان، مشيرا إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.ويأتي هذا مع إعلان حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231014/حزب-الله-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-1082015693.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لأهداف عسكرية لـ"حزب الله" والأخير يطلق صاروخا مضادا للدبابات
09:42 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته لأهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على استهداف قواته على الحدود اللبنانية.
ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد فيه تعرض قواته على الحدود المشتركة مع لبنان، لصاروخ مضاد للدبابات من قبل قوات وعناصر "حزب الله" اللبناني، وأنه قام بالرد العسكري المكثف على أماكن ومواقع عسكرية تابعة للحزب.
وكان "حزب الله"
قد أعلن استهدافه لدبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في موقع "الراهب" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، مؤكدا في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان.
وشدد الجيش الإسرائيلي
على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة، بحسب البيان، مشيرا إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.
وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
ويأتي هذا مع إعلان حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".