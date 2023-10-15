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الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 الأوكراني
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-اتصالات-راديوية-لقوات-كييف-في-مطار-دنيبرو--عاجل-1082026325.html
الجيش الروسي يدمر مركز "اتصالات راديوية" لقوات كييف في مطار دنيبرو
الجيش الروسي يدمر مركز "اتصالات راديوية" لقوات كييف في مطار دنيبرو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تدمير مركز اتصالات راديوية تابع للجيش الأوكراني في مطار دنيبرو التابع لمقاطعة دنيبروبتروفسك. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T10:52+0000
2023-10-15T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة على "تليغرام": "في مطار دنيبر التبع لمقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مركز الاتصالات التابع لوحدة الهندسة الراديوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجوم نفذه لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في منطقة ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وفي مناطق نوفوميخيلوفكا وأوغليدار وفوديانوي وستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير تراكمات القوى البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي التاسع والسبعين، واللواء الميكانيكي 72، واللواء 127. واللواء 128 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي التبعة لمقاطعة زابوروجيه.وألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الدمار بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مالينوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور خيرسون تم إيقاف أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع في منطقة جزيرة ألشكينسكي، كما تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريا ومركبتين خلال 24 ساعة.كما دمر الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133 منطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-يشرح-تكتيك-الدفاع-النشط-العسكري-الروسي-وانهيار-هجوم-كييف-المضاد-1082021611.html
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-اللواء-الميكانيكي-66-الأوكراني--عاجل-1082026781.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مركز "اتصالات راديوية" لقوات كييف في مطار دنيبرو

10:52 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 15.10.2023)
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تدمير مركز اتصالات راديوية تابع للجيش الأوكراني في مطار دنيبرو التابع لمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان الوزارة على "تليغرام": "في مطار دنيبر التبع لمقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مركز الاتصالات التابع لوحدة الهندسة الراديوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي منطقة بودليمان في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجوم نفذه لواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في منطقة ستارومايورسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي مناطق نوفوميخيلوفكا وأوغليدار وفوديانوي وستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير تراكمات القوى البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي التاسع والسبعين، واللواء الميكانيكي 72، واللواء 127. واللواء 128 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد
07:43 GMT
وبلغت خسائر العدو 155 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي التبعة لمقاطعة زابوروجيه.
وألحقت الغارات الجوية ونيران المدفعية الدمار بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو بمنطقة زابوروجيه.
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة اللواء الميكانيكي 66 الأوكراني
11:08 GMT
وبلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 55 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعا من طراز "إم- 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر من طراز "دي- 30".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مالينوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور خيرسون تم إيقاف أنشطة مجموعتي التخريب والاستطلاع في منطقة جزيرة ألشكينسكي، كما تم تحييد ما يصل إلى 20 عسكريا ومركبتين خلال 24 ساعة.
كما دمر الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 133 منطقة.
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Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
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