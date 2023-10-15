https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-السوري-يحيد-مسلحين-شيشانيين-بصاروخ-موجه-في-ريف-إدلب--1082028898.html
الجيش السوري يحيد مسلحين شيشانيين بصاروخ موجه في ريف إدلب
الجيش السوري يحيد مسلحين شيشانيين بصاروخ موجه في ريف إدلب
قتل 3 مسلحين وأصيب 4 آخرون من جنسية آسيوية بعد استهداف سيارتهم بصاروخ موجه أطلقه الجيش السوري على سيارتهم في ريف جسر الشغور، جنوب غرب إدلب. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T11:54+0000
2023-10-15T11:54+0000
2023-10-15T11:54+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري، تعاملت مع عربة دفع رباعي تابعة لمسلحي "لواء المهاجرين" على محور بلدة الكندة، في ريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب، أثناء محاولة المسلحين التنقل بين نقاط تابعة لهم في المنطقة.وأكدت مصادر محلية في ريف إدلب أن 3 مسلحين من الجنسية الشيشانية قتلوا، وأصيب 4 آخرون جراء استهدف الجيش السوري لسيارتهم بالقرب من مدينة جسر الشغور. وقالت المصادر إن المصابين تم نقلهم إلى أحد مشافي جسر الشغور، وجميع إصاباتهم خطيرة."لواء المهاجرين" هو أحد التشكيلات الإرهابية التي يستوطن مقاتلوها في ريف إدلب، ويغلب على قوامه مسلحون أجانب من آسيا الوسطى، وفي مقدمهم المقاتلون "الأوزبك".
https://sputnikarabic.ae/20231013/الطيران-الحربي-الروسي-يدمر-مخزن-طائرات-مسيرة-للمسلحين-في-ريف-إدلب-شمالي-سوريا-1081984674.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
الجيش السوري يحيد مسلحين شيشانيين بصاروخ موجه في ريف إدلب
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حصري
قتل 3 مسلحين وأصيب 4 آخرون من جنسية آسيوية بعد استهداف سيارتهم بصاروخ موجه أطلقه الجيش السوري على سيارتهم في ريف جسر الشغور، جنوب غرب إدلب.
وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري، تعاملت مع عربة دفع رباعي تابعة لمسلحي "لواء المهاجرين" على محور بلدة الكندة، في ريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب، أثناء محاولة المسلحين التنقل بين نقاط تابعة لهم في المنطقة.
وتابع المصدر أن وحدات مضادات الدروع في الجيش السوري، أطلقت صاروخا موجها باتجاه الآلية ما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر، ومقتل وإصابة من بداخلها.
وأكدت مصادر محلية في ريف إدلب أن 3 مسلحين من الجنسية الشيشانية قتلوا، وأصيب 4 آخرون جراء استهدف الجيش السوري لسيارتهم بالقرب من مدينة جسر الشغور.
وقالت المصادر إن المصابين تم نقلهم إلى أحد مشافي جسر الشغور، وجميع إصاباتهم خطيرة.
"لواء المهاجرين" هو أحد التشكيلات الإرهابية التي يستوطن مقاتلوها في ريف إدلب، ويغلب على قوامه مسلحون أجانب من آسيا الوسطى، وفي مقدمهم المقاتلون "الأوزبك".