https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الفلسطيني-أفعال-حماس-لا-تمثل-الشعب--عاجل-1082046675.html
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن مواقف حركة حماس لا تمثل الشعب وإنما ما يمثله هو موقف منظمة التحرير الفلسطينية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T21:22+0000
2023-10-15T21:22+0000
2023-10-15T21:50+0000
الرئيس الفلسطيني
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، "أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وأكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".كما شدد على "الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية".من جانبه، أكد رئيس فنزويلا "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام".وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة وتفرض حصارا خانقا، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/تقارير-تكشف-أسباب-تأجيل-إسرائيل-الهجوم-البري-على-غزة-1082019141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الفلسطيني, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الرئيس الفلسطيني, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى
21:22 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 21:50 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن مواقف حركة حماس لا تمثل الشعب وإنما ما يمثله هو موقف منظمة التحرير الفلسطينية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، "أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".
كما شدد على "الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية
".
وأكد الرئيس رفض قتل المدنيين "من الجانبين" والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين "من الجانبين"، مجددا التأكيد على "نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول للأهداف الوطنية، والذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال".
من جانبه، أكد رئيس فنزويلا "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام".
وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة وتفرض حصارا خانقا، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني
في إقامة دولته التي وعد بها.