https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الفلسطيني-أفعال-حماس-لا-تمثل-الشعب--عاجل-1082046675.html

الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى

الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن مواقف حركة حماس لا تمثل الشعب وإنما ما يمثله هو موقف منظمة التحرير الفلسطينية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T21:22+0000

2023-10-15T21:22+0000

2023-10-15T21:50+0000

الرئيس الفلسطيني

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، "أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وأكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".كما شدد على "الرفض الكامل لتهجير أبناء الشعب من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية".من جانبه، أكد رئيس فنزويلا "تضامنه مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام".وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة وتفرض حصارا خانقا، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231015/تقارير-تكشف-أسباب-تأجيل-إسرائيل-الهجوم-البري-على-غزة-1082019141.html

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الرئيس الفلسطيني, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل