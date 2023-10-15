https://sputnikarabic.ae/20231015/المدفعية-الروسية-تنسف-حصونا-أوكرانية-دون-هوادة-فيديو-1082023281.html
المدفعية الروسية تنسف حصونا أوكرانية دون هوادة... فيديو
المدفعية الروسية تنسف حصونا أوكرانية دون هوادة... فيديو
يتميز سلاح المدفعية في الجيش الروسي بمكانة رفيعة لا سيما بعد إثباته الكفائة العالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T09:26+0000
2023-10-15T09:26+0000
2023-10-15T09:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتستخدم القوات الروسية مدافع الميدان الثابتة والمتحركة لضرب الأهداف بشكل جماعي أو فردي.ومن ميزات المدفعية تدميرها للمواقع المستعصية كالخنادق والأوكار المحصنة بما فيها من أفراد ومعدات.ودمرت مدفعية مجموعة قوات "الجنوب" مواقع وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنوي، ونشرت وزارة الدفاع اليوم الأحد لقطات من العملية تم تصويرها بالطائرات المسيرة.شاهد أيضا... القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تنسف حصونا أوكرانية دون هوادة... فيديو
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يتميز سلاح المدفعية في الجيش الروسي بمكانة رفيعة لا سيما بعد إثباته الكفائة العالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتستخدم القوات الروسية مدافع الميدان الثابتة والمتحركة لضرب الأهداف بشكل جماعي أو فردي.
ومن ميزات المدفعية تدميرها للمواقع المستعصية كالخنادق والأوكار المحصنة بما فيها من أفراد ومعدات.
ودمرت مدفعية مجموعة قوات "الجنوب" مواقع وتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنوي، ونشرت وزارة الدفاع اليوم الأحد لقطات من العملية تم تصويرها بالطائرات المسيرة.