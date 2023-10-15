https://sputnikarabic.ae/20231015/بايدن-أمريكا-قادرة-على-دعم-إسرائيل-وأوكرانيا-معا-1082038139.html
بايدن: أمريكا قادرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا معا
بايدن: أمريكا قادرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا معا
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أمريكا لديها موارد كافية لتقديم الدعم لكل من أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد على ضوء التصعيد الحالي للصراع في غزة. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T16:06+0000
2023-10-15T16:06+0000
2023-10-15T16:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4710e10370b26318dfe55cca41d6c8eb.jpg
وقال بايدن في مقابلة: "نحن أمريكا، أقوى دولة في تاريخ البشرية بأكمله. نحن قادرون على رعاية كلا البلدين (أوكرانيا وإسرائيل)، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرتنا الدفاعية على الحدود الدولية".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي السياق نفسه، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".
https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-ستكون-قوية-ومميتة-وستغير-الوضع-للأبد-1082033924.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072532547_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba573086769f3d05238b5bc20482b1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
بايدن: أمريكا قادرة على دعم إسرائيل وأوكرانيا معا
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن أمريكا لديها موارد كافية لتقديم الدعم لكل من أوكرانيا وإسرائيل في وقت واحد على ضوء التصعيد الحالي للصراع في غزة.
وقال بايدن في مقابلة: "نحن أمريكا، أقوى دولة في تاريخ البشرية بأكمله. نحن قادرون على رعاية كلا البلدين (أوكرانيا وإسرائيل)، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرتنا الدفاعية على الحدود الدولية".
ووفقا له، فإن أمريكا "لديها القدرة على القيام بذلك، ولدينا أيضا التزامات للقيام بذلك".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
.
وفي السياق نفسه، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة
عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".