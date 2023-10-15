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بوتين: الولايات المتحدة تجبر الحلفاء على إفساد العلاقات مع روسيا والصين
بوتين: الولايات المتحدة تجبر الحلفاء على إفساد العلاقات مع روسيا والصين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تجبر حلفاءها على إفساد علاقاتهم مع روسيا والصين، لكن أوروبا لا تريد إفساد علاقاتها بالصين، في حين أن روسيا... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T10:56+0000
2023-10-15T11:12+0000
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وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"، الذي يقدمه الصحفي الروسي بافيل زاروبين: "لقد قلنا في مناسبات عديدة، نحن لا نتحد في نوع من التحالف العسكري السياسي (روسيا والصين).كما ذكر بوتين، في قمة الناتو السابقة، قيل إن حلف شمال الأطلسي يكتسب بالفعل "بعدا آسيويا".وأضاف: "الأوروبيون لا يريدون الشجار مع الصين. حجم التجارة مع الصين في أوروبا ينمو باستمرار. بالمناسبة، ينمو حجم التجارة بين روسيا والصين بوتيرة أسرع".وتابع: "لكن تنمو التجارة مع الأوروبيين بوتيرة سريعة. إنهم لا يريدون إفساد العلاقات مع الصين، بينما الأمريكيين يدفعونهم إلى هناك”.
https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-أفكار-روسيا-والصين-بشأن-أوراسيا-الكبرى-تتطابق-تماما--عاجل-1082018179.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

بوتين: الولايات المتحدة تجبر الحلفاء على إفساد العلاقات مع روسيا والصين

10:56 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 15.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تجبر حلفاءها على إفساد علاقاتهم مع روسيا والصين، لكن أوروبا لا تريد إفساد علاقاتها بالصين، في حين أن روسيا لا تحاول تكوين تحالف عسكري سياسي مع الصين.
وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين"، الذي يقدمه الصحفي الروسي بافيل زاروبين: "لقد قلنا في مناسبات عديدة، نحن لا نتحد في نوع من التحالف العسكري السياسي (روسيا والصين).

وأضاف: "لكن الأميركيين هم الذين يفعلون ذلك. علاوة على ذلك، فإنهم يجبرون حلفاءهم على إفساد علاقاتهم مع روسيا والصين".

كما ذكر بوتين، في قمة الناتو السابقة، قيل إن حلف شمال الأطلسي يكتسب بالفعل "بعدا آسيويا".

وقال بوتين: "أي أنهم هم أنفسهم دخلوا في صراع مع جمهورية الصين الشعبية. علاوة على ذلك، لم تنضم إليهم الصين، فالأميركيون هم الذين يقاتلونهم، يجرون الأوروبيين هناك".

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وأضاف: "الأوروبيون لا يريدون الشجار مع الصين. حجم التجارة مع الصين في أوروبا ينمو باستمرار. بالمناسبة، ينمو حجم التجارة بين روسيا والصين بوتيرة أسرع".
وتابع: "لكن تنمو التجارة مع الأوروبيين بوتيرة سريعة. إنهم لا يريدون إفساد العلاقات مع الصين، بينما الأمريكيين يدفعونهم إلى هناك”.
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