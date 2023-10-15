https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-يشرح-تكتيك-الدفاع-النشط-العسكري-الروسي-وانهيار-هجوم-كييف-المضاد-1082021611.html
بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد
بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لقيادة القوات المسلحة الروسية وجنود الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة على شجاعتهم وبطولاتهم. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T07:43+0000
2023-10-15T07:43+0000
2023-10-15T07:43+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رصد عسكري
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وقال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "أريد أن أشكر القوات المسلحة، وقيادة القوات المسلحة، ولكن قبل كل شيء أشكر مقاتلينا في الخطوط الأمامية، على شجاعتهم وبطولاتهم".وذكر الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعمل اليوم على تحسين مواقعها على طول منطقة خط التماس بأكملها تقريبًا، وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينة.ونوه بوتين إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا فشل تماما، لكن في مناطق معينة من القتال، تستعد كييف لعمليات هجومية نشطة جديدة، وهو ما تتفاعل معه روسيا وفقا للمعطيات.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة، خلال ما يسمى بالهجوم المضاد.وقال بوتين في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "الآن، منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات".
https://sputnikarabic.ae/20231015/صحيفة-الجيش-الأوكراني-سينتهي-الأمر-به-في-الفخ-في-أفدييفكا-1082019379.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد
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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لقيادة القوات المسلحة الروسية وجنود الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة على شجاعتهم وبطولاتهم.
وقال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "أريد أن أشكر القوات المسلحة، وقيادة القوات المسلحة، ولكن قبل كل شيء أشكر مقاتلينا في الخطوط الأمامية، على شجاعتهم وبطولاتهم".
وذكر الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعمل اليوم على تحسين مواقعها على طول منطقة خط التماس بأكملها تقريبًا، وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينة.
ما يحدث الآن طوال فترة الاشتباك يسمى "الدفاع النشط"، وتقوم قواتنا بتحسين مواقعها في كل هذه المساحة تقريبًا، والتي تعد مساحة كبيرة جدًا، وهذا ينطبق على محاور كوبيانسك وزابوروجيه وأفدييفكا.
ونوه بوتين إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا فشل تماما، لكن في مناطق معينة من القتال، تستعد كييف لعمليات هجومية نشطة جديدة، وهو ما تتفاعل معه روسيا وفقا للمعطيات.
أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تمامًا، نحن نعلم أنه في مناطق معينة من القتال، يقوم الجانب الآخر بالتحضير لعمليات هجومية نشطة جديدة، نحن نرى هذا، ونعلمه، ونحن أيضًا سنرد عليه وفقا لذلك.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة، خلال ما يسمى بالهجوم المضاد.
وقال بوتين
في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "الآن، منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات".