https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-يشرح-تكتيك-الدفاع-النشط-العسكري-الروسي-وانهيار-هجوم-كييف-المضاد-1082021611.html

بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد

بوتين يشرح تكتيك "الدفاع النشط" العسكري الروسي و"انهيار" هجوم كييف المضاد

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لقيادة القوات المسلحة الروسية وجنود الخطوط الأمامية للعملية العسكرية الخاصة على شجاعتهم وبطولاتهم. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T07:43+0000

2023-10-15T07:43+0000

2023-10-15T07:43+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

رصد عسكري

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وقال بوتين في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "أريد أن أشكر القوات المسلحة، وقيادة القوات المسلحة، ولكن قبل كل شيء أشكر مقاتلينا في الخطوط الأمامية، على شجاعتهم وبطولاتهم".وذكر الرئيس الروسي أن القوات الروسية تعمل اليوم على تحسين مواقعها على طول منطقة خط التماس بأكملها تقريبًا، وهذا يشمل الدفاع النشط مع تحسين موقعها في مناطق معينة.ونوه بوتين إلى أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا فشل تماما، لكن في مناطق معينة من القتال، تستعد كييف لعمليات هجومية نشطة جديدة، وهو ما تتفاعل معه روسيا وفقا للمعطيات.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه منذ بداية يونيو/حزيران وحده، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة، خلال ما يسمى بالهجوم المضاد.وقال بوتين في الجلسة العامة لنادي فالداي الدولي للحوار: "الآن، منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، هذه هي أحدث البيانات، منذ 4 يونيو وحده، فقدت الوحدات الأوكرانية بالفعل أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات".

https://sputnikarabic.ae/20231015/صحيفة-الجيش-الأوكراني-سينتهي-الأمر-به-في-الفخ-في-أفدييفكا-1082019379.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري