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https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-يصف-نظيره-الصيني-بالقائد-العالمي-الحقيقي-عكس-القادة-عديمي-التأثير-1082020131.html
بوتين يصف نظيره الصيني "بالقائد العالمي الحقيقي" عكس "القادة عديمي التأثير"
بوتين يصف نظيره الصيني "بالقائد العالمي الحقيقي" عكس "القادة عديمي التأثير"
أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تميز نظيره الصيني شي جين بينغ عن القادة الذين "يستعرضون" لمدة "خمس دقائق" للتباهي في المحافل الدولية". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T06:04+0000
2023-10-15T06:04+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
الصين
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وقال بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد: "إنه لا يتخذ قرارا بدقائق بل يقيم الوضع ويحلله وينظر إلى المستقبل، وهذا مهم جدا".واردف بوتين: "بالطبع الرئيس شي جي بينغ مختلف، إنه شامل وهادئ وشريك عملي وموثوق، فعندما نتفق على شيء ما نثق بالتنفيذ الكامل له".وقال بوتين إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون.وأضاف بوتين، أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما مع الأفكار الصينية في إطار "حزام واحد، طريق واحد".
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-من-زيارته-إلى-الصين--1081974035.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, الصين
روسيا, فلاديمير بوتين, الصين

بوتين يصف نظيره الصيني "بالقائد العالمي الحقيقي" عكس "القادة عديمي التأثير"

06:04 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بوابة الكرملين 21 مارس 2023
لرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على بوابة الكرملين 21 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تميز نظيره الصيني شي جين بينغ عن القادة الذين "يستعرضون" لمدة "خمس دقائق" للتباهي في المحافل الدولية".
وقال بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد: "إنه لا يتخذ قرارا بدقائق بل يقيم الوضع ويحلله وينظر إلى المستقبل، وهذا مهم جدا".

هذا ما يميز القائد العالمي الحقيقي، على عكس الأشخاص الذين نسميهم "بالآنيين" الذين يذهبون للتباهي خمس دقائق في المحافل الدولية ثم يُدبرون دون أي تأثير.

واردف بوتين: "بالطبع الرئيس شي جي بينغ مختلف، إنه شامل وهادئ وشريك عملي وموثوق، فعندما نتفق على شيء ما نثق بالتنفيذ الكامل له".
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وقال بوتين إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون.
نحن نرى أن هناك من ينظر إليها (مبادرة حزام واحد، طريق واحد) على أنها محاولة من جانب جمهورية الصين الشعبية لسحق شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى فقط رغبة في التعاون.
وأضاف بوتين، أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما مع الأفكار الصينية في إطار "حزام واحد، طريق واحد".
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