https://sputnikarabic.ae/20231015/بوتين-يصف-نظيره-الصيني-بالقائد-العالمي-الحقيقي-عكس-القادة-عديمي-التأثير-1082020131.html

بوتين يصف نظيره الصيني "بالقائد العالمي الحقيقي" عكس "القادة عديمي التأثير"

بوتين يصف نظيره الصيني "بالقائد العالمي الحقيقي" عكس "القادة عديمي التأثير"

أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تميز نظيره الصيني شي جين بينغ عن القادة الذين "يستعرضون" لمدة "خمس دقائق" للتباهي في المحافل الدولية". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T06:04+0000

2023-10-15T06:04+0000

2023-10-15T06:04+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

الصين

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وقال بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد: "إنه لا يتخذ قرارا بدقائق بل يقيم الوضع ويحلله وينظر إلى المستقبل، وهذا مهم جدا".واردف بوتين: "بالطبع الرئيس شي جي بينغ مختلف، إنه شامل وهادئ وشريك عملي وموثوق، فعندما نتفق على شيء ما نثق بالتنفيذ الكامل له".وقال بوتين إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون.وأضاف بوتين، أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"أوراسيا الكبرى" تتطابق تماما مع الأفكار الصينية في إطار "حزام واحد، طريق واحد".

https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-من-زيارته-إلى-الصين--1081974035.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, الصين