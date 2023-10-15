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https://sputnikarabic.ae/20231015/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-بعد-أسبوع-على-إطلاق-العملية-1082028454.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية
لليوم الثامن على التوالي يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة ومنطقة الغلاف في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
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2023-10-15T11:34+0000
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فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث أول أسبوع من العملية والرد الإسرائيلي عليها.
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انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, инфографика

تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية

11:34 GMT 15.10.2023
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لليوم الثامن على التوالي يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة ومنطقة الغلاف في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.
فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث أول أسبوع من العملية والرد الإسرائيلي عليها.
تسلسل زمني لأحدث طوفان الأقصى بعد أسبوع على لإطلاق العملية - سبوتنيك عربي
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