https://sputnikarabic.ae/20231015/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-بعد-أسبوع-على-إطلاق-العملية-1082028454.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية
لليوم الثامن على التوالي يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة ومنطقة الغلاف في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T11:34+0000
2023-10-15T11:34+0000
2023-10-15T11:34+0000
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انفوجرافيك
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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إسرائيل
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فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث أول أسبوع من العملية والرد الإسرائيلي عليها.
إسرائيل
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حركة حماس, инфографика
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بعد أسبوع على إطلاق العملية
لليوم الثامن على التوالي يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة ومنطقة الغلاف في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.
فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث أول أسبوع من العملية والرد الإسرائيلي عليها.