عربي
https://sputnikarabic.ae/20231015/تقارير-تكشف-أسباب-تأجيل-إسرائيل-الهجوم-البري-على-غزة-1082019141.html
تقارير تكشف أسباب تأجيل إسرائيل الهجوم البري على غزة
تقارير تكشف أسباب تأجيل إسرائيل الهجوم البري على غزة
زعمت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أجل بدء العملية البرية لاقتحام غزة بسبب سوء الأحوال الجوية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T04:44+0000
2023-10-15T05:20+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081990048_0:46:528:343_1920x0_80_0_0_9f0edeeebc7dd9ca87223784a59bcb0e.jpg
وبحسب التقرير الأمريكي، نقلت التفاصيل عن ممثلين كبار للجيش الإسرائيلي، لم تذكر أسماؤهم.ويعتقد أن الغزو كان مخططا له في الأصل في نهاية هذا الأسبوع، ويرجع التأخير إلى غطاء الغيوم والسحب، الذي "سيجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات المسيرة تغطية القوات البرية من الجو".وفي الوقت نفسه، من غير الواضح ما الذي ستفعله إسرائيل بغزة إذا تمكنت من الاستيلاء عليها. العملية نفسها، يمكن أن تغرق إسرائيل في "أشهر من المعارك الدموية"، سواء فوق الأرض أو في منطقة من الأنفاق – وهو هجوم محفوف بالمخاطر تجنبته إسرائيل منذ فترة طويلة لأنه ينطوي على قتال في قطعة ضيقة ومكتظة يسكنها أكثر من مليوني شخص".بحسب ما صرح به ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، من المتوقع أن يمثل الهجوم المقبل أكبر عملية برية لإسرائيل منذ غزوها للبنان في عام 2006. ومن الجدير بالذكر أن هذا الهجوم سيمثل الأول من نوعه حيث تسعى إسرائيل للاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها لفترة قصيرة على الأقل منذ غزوها لقطاع غزة في عام 2008.وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة منذ، يوم السبت الماضي، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من ألف إسرائيلي.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2300 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتبر حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/صحفي-أمريكي-أن-إسرائيل-تخطط-لقصف-غزة-بقنابل-جدام-قبل-الهجوم-البري-1082018870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081990048_6:0:523:388_1920x0_80_0_0_150dba1e74c8a1d63705e518b4bb112b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

تقارير تكشف أسباب تأجيل إسرائيل الهجوم البري على غزة

04:44 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 15.10.2023)
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
زعمت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أجل بدء العملية البرية لاقتحام غزة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبحسب التقرير الأمريكي، نقلت التفاصيل عن ممثلين كبار للجيش الإسرائيلي، لم تذكر أسماؤهم.
ويعتقد أن الغزو كان مخططا له في الأصل في نهاية هذا الأسبوع، ويرجع التأخير إلى غطاء الغيوم والسحب، الذي "سيجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات المسيرة تغطية القوات البرية من الجو".
ومع ذلك، لا يزال الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول أراضي قطاع غزة "في الأيام المقبلة"، بالإضافة إلى قوات المشاة، سيستخدمون الدبابات والمدفعية والطيران وخبراء المتفجرات والقوات الخاصة. الهدف هو "الاستيلاء على مدينة غزة وتدمير القيادة الحالية للقطاع"، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح ما الذي ستفعله إسرائيل بغزة إذا تمكنت من الاستيلاء عليها. العملية نفسها، يمكن أن تغرق إسرائيل في "أشهر من المعارك الدموية"، سواء فوق الأرض أو في منطقة من الأنفاق – وهو هجوم محفوف بالمخاطر تجنبته إسرائيل منذ فترة طويلة لأنه ينطوي على قتال في قطعة ضيقة ومكتظة يسكنها أكثر من مليوني شخص".
بحسب ما صرح به ثلاثة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، من المتوقع أن يمثل الهجوم المقبل أكبر عملية برية لإسرائيل منذ غزوها للبنان في عام 2006. ومن الجدير بالذكر أن هذا الهجوم سيمثل الأول من نوعه حيث تسعى إسرائيل للاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها لفترة قصيرة على الأقل منذ غزوها لقطاع غزة في عام 2008.
وتشن إسرائيل هجوما دمويا على قطاع غزة منذ، يوم السبت الماضي، بعد هجوم شنته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من ألف إسرائيلي.
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
صحفي أمريكي: إسرائيل تخطط لقصف غزة بقنابل "جدام" المدمرة قبل الهجوم البري
04:02 GMT
الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2300 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات، وقطعت المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتبر حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.
وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала