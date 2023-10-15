https://sputnikarabic.ae/20231015/تهديد-قومي-وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-يطالب-بإقالة-عاجلة-لنتنياهو-إثر-عملية-طوفان-الأقصى-1082035264.html

"تهديد قومي"... وزير دفاع إسرائيلي سابق يطالب بإقالة عاجلة لنتنياهو إثر عملية "طوفان الأقصى"

"تهديد قومي"... وزير دفاع إسرائيلي سابق يطالب بإقالة عاجلة لنتنياهو إثر عملية "طوفان الأقصى"

طالب وزير دفاع إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بإقالة عاجلة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على خلفية إعلان حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، فجر السابع من أكتوبر/... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T14:25+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، مطالبته بإقالة عاجلة لرئيس الوزراء نتنياهو، لكونه يشكل تهديدا قوميا على إسرائيل، على حد وصفه.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها، استمرارا لعملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر السابع من الشهر الجاري.وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، نتيجة تحذيرات داخلية من إطلاق صواريخ أو رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي"، موضحة، على موقعها الإلكتروني، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مدينة هرتسليا ورمات هشارون وتل أبيب نفسها".ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولهوقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، حيث نجحت "حماس" في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-ستكون-قوية-ومميتة-وستغير-الوضع-للأبد-1082033924.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار