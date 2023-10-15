https://sputnikarabic.ae/20231015/تونس-ترسل-طائرة-عسكرية-محملة-بـ-12-طنا-من-المستلزمات-الطبية-والإنسانية-إلى-غزة-1082037893.html

تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة

تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة

صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد، أن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، حتى يحصل على جميع حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T16:02+0000

2023-10-15T16:02+0000

2023-10-15T16:02+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082024418_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_b8d50905dea06603cad48680bdc612fb.jpg

جاء ذلك، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على إرسال تونس، لطائرة عسكرية تحمل نحو 12 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.وقال البيان إن "الطائرة أقلعت، اليوم، وعلى متنها مستلزمات طبية وحليب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إرسال شحنات أخرى لدعم الشعب الفلسطيني الأبي".وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن "طائرة المساعدات انطلقت من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة التونسية واتجهت إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تنظيم دخول المساعدات إلى غزة".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20231015/الوضع-كارثي-في-غزة-شهادات-رسمية-حول-التدهور-الصحي-من-داخل-القطاع-المنهار-1082026946.html

تونس

أخبار تونس اليوم

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى