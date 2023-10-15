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https://sputnikarabic.ae/20231015/تونس-ترسل-طائرة-عسكرية-محملة-بـ-12-طنا-من-المستلزمات-الطبية-والإنسانية-إلى-غزة-1082037893.html
تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة
تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة
صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد، أن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، حتى يحصل على جميع حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T16:02+0000
2023-10-15T16:02+0000
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جاء ذلك، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على إرسال تونس، لطائرة عسكرية تحمل نحو 12 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.وقال البيان إن "الطائرة أقلعت، اليوم، وعلى متنها مستلزمات طبية وحليب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إرسال شحنات أخرى لدعم الشعب الفلسطيني الأبي".وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن "طائرة المساعدات انطلقت من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة التونسية واتجهت إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تنظيم دخول المساعدات إلى غزة".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

تونس ترسل طائرة عسكرية محملة بـ 12 طنا من المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة

16:02 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiahفلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد، أن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، حتى يحصل على جميع حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة.
جاء ذلك، حسبما ذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على إرسال تونس، لطائرة عسكرية تحمل نحو 12 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
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وقال البيان إن "الطائرة أقلعت، اليوم، وعلى متنها مستلزمات طبية وحليب أطفال"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إرسال شحنات أخرى لدعم الشعب الفلسطيني الأبي".
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن "طائرة المساعدات انطلقت من القاعدة العسكرية بالعوينة في العاصمة التونسية واتجهت إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تنظيم دخول المساعدات إلى غزة".
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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