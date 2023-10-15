"حزب الله" يوثق استهدافه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية... فيديو
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
نشر "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون.
وأشار "حزب الله" إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين ورمثا، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.
المقاومة الإسلامية في لبنان تهاجم عدداً من المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة (الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا)، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف الهاون وتحقق إصابات دقيقة ومباشرة. pic.twitter.com/DgtYGxEAcF— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 14, 2023
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، صرح في وقت سابق أمس السبت، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، مقتل أحد عناصره في مواجهات من الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.
وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي" من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".
13 أكتوبر, 11:57 GMT
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى "حزب الله" خلال المواجهات الحالية مع الجيش الإسرائيلي إلى 4، بعدما أعلن الإثنين الماضي، مقتل 3 من عناصره في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان.
وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم التاسع على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".