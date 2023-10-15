https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-يوثق-استهدافه-مواقع-إسرائيلية-في-مزارع-شبعا-اللبنانية-فيديو-1082021452.html

"حزب الله" يوثق استهدافه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية... فيديو

"حزب الله" يوثق استهدافه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية... فيديو

نشر "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من مواقع ‏الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T07:44+0000

2023-10-15T07:44+0000

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وأشار "حزب الله" إلى أن الهجمات استهدفت مواقع في الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين ورمثا، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، صرح في وقت سابق أمس السبت، أن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، مقتل أحد عناصره في مواجهات من الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وقال الحزب في بيان نقلته قناة "المنار": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين "جواد علي" من بلدة سحمر البقاعية، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى "حزب الله" خلال المواجهات الحالية مع الجيش الإسرائيلي إلى 4، بعدما أعلن الإثنين الماضي، مقتل 3 من عناصره في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان.وتشهد حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة لليوم التاسع على التوالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وفجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

https://sputnikarabic.ae/20231013/حزب-الله-لإسرائيل-لا-تهمنا-بوارجكم-ولا-تخيفنا-تصريحاتكم-1081970445.html

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لبنان, أخبار لبنان, نادي الفيديو, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي