https://sputnikarabic.ae/20231015/صافرات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-وضواحيها-1082029209.html

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وضواحيها، استمرارا لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب نتيجة تحذيرات داخلية من إطلاق صواريخ أو رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من مدينة هرتسليا ورمات هشارون وتل أبيب نفسها.ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، حيث نجحت "حماس" في أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى