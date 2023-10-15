عربي
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/صحيفة-الجيش-الأوكراني-سينتهي-الأمر-به-في-الفخ-في-أفدييفكا-1082019379.html
صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا
صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا
صرحت صحيفة بريطانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا وقد يحاصر بالجنود الأوكرانيين. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T05:16+0000
2023-10-15T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_9202f70aff027355d6980320a7e510e5.jpg
وقالت الصحيفة: "هذه واحدة من أكبر الهجمات الروسية منذ ربيع العام الماضي، ويبدو أن هدفها هو نقل الأوكرانيين إلى" الفخ".وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، انتقلت المبادرة في ساحة المعركة إلى روسيا.ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" الجيش الأوكراني في أفدييفكا "محاط بالفعل من ثلاث جهات". وفي وقت سابق، أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الروسي-يتقدم-في-أفدييفكا-من-الجانبين-1081910229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5685f578b1de3f2be6e09695ec4f50f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا

05:16 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرحت صحيفة بريطانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا وقد يحاصر بالجنود الأوكرانيين.
وقالت الصحيفة: "هذه واحدة من أكبر الهجمات الروسية منذ ربيع العام الماضي، ويبدو أن هدفها هو نقل الأوكرانيين إلى" الفخ".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، انتقلت المبادرة في ساحة المعركة إلى روسيا.
ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" الجيش الأوكراني في أفدييفكا "محاط بالفعل من ثلاث جهات".
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتقدم في أفدييفكا من الجانبين
11 أكتوبر, 14:47 GMT
وفي وقت سابق، أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала