https://sputnikarabic.ae/20231015/صحيفة-الجيش-الأوكراني-سينتهي-الأمر-به-في-الفخ-في-أفدييفكا-1082019379.html
صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا
صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا
صرحت صحيفة بريطانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا وقد يحاصر بالجنود الأوكرانيين. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T05:16+0000
2023-10-15T05:16+0000
2023-10-15T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "هذه واحدة من أكبر الهجمات الروسية منذ ربيع العام الماضي، ويبدو أن هدفها هو نقل الأوكرانيين إلى" الفخ".وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، انتقلت المبادرة في ساحة المعركة إلى روسيا.ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" الجيش الأوكراني في أفدييفكا "محاط بالفعل من ثلاث جهات". وفي وقت سابق، أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".
https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الروسي-يتقدم-في-أفدييفكا-من-الجانبين-1081910229.html
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روسيا
صحيفة: الجيش الأوكراني سينتهي الأمر به في الفخ في أفدييفكا
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صرحت صحيفة بريطانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أفدييفكا وقد يحاصر بالجنود الأوكرانيين.
وقالت الصحيفة: "هذه واحدة من أكبر الهجمات الروسية منذ ربيع العام الماضي، ويبدو أن هدفها هو نقل الأوكرانيين إلى" الفخ".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، انتقلت المبادرة في ساحة المعركة إلى روسيا.
ووفقا لصحيفة "الإيكونوميست" الجيش الأوكراني في أفدييفكا "محاط بالفعل من ثلاث جهات".
وفي وقت سابق، أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من أعنف معاناة بالقرب من أفدييفكا بسبب الهجوم الروسي.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "القوات الروسية ستسيطر على أفدييفكا، ومعارك رهيبة مستمرة هناك، وأوكرانيا تعاني من خسائر فادحة".