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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-سابق-زيلينسكي-تلقى-أخبارا-صادمة-بشأن-الناتو-1082033810.html
ضابط أمريكي سابق: زيلينسكي تلقى "أخبارا صادمة" بشأن الناتو
ضابط أمريكي سابق: زيلينسكي تلقى "أخبارا صادمة" بشأن الناتو
قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الهجوم المضاد الفاشل في أوكرانيا أضر بشكل كبير بالقدرة القتالية لحلف الناتو. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T13:41+0000
2023-10-15T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على "يوتيوب": "خلاصة القول هي أن الناتو قد أفرغ ذخيرته بالكامل... لم يتبق لديهم أي شيء تقريبا، ما يملكونه الآن لا يمكنهم التخلي عن دون الإضرار بأنفسهم ودون تقليل فعاليتهم القتالية".ووفقا له، ألمانيا لم تعد قادرة على القيام بعمليات عسكرية برية واسعة النطاق في أوروبا.وأشار إلى أن الدول التي تدعي أنها تمتلك بعض المعدات والذخيرة ستفقدها خلال عشرة أيام، أو حتى قبل ذلك، في حالة نشوب صراع عسكري، و هذا ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة.وذكر رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، في وقت سابق، أن الذخيرة تنفد من الغرب بسبب إرسالها للقوات المسلحة الأوكرانية.في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا وافق عليه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل عمل الحكومة لمدة 45 يوما — حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا تتضمن الوثيقة تخصيص أموال لتلبية احتياجات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-ألماني-البيت-الأبيض-قد-يضغط-على-زيلينسكي-من-أجل-التوصل-إلى-تسوية--1081798059.html
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روسيا

ضابط أمريكي سابق: زيلينسكي تلقى "أخبارا صادمة" بشأن الناتو

13:41 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الهجوم المضاد الفاشل في أوكرانيا أضر بشكل كبير بالقدرة القتالية لحلف الناتو.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على "يوتيوب": "خلاصة القول هي أن الناتو قد أفرغ ذخيرته بالكامل... لم يتبق لديهم أي شيء تقريبا، ما يملكونه الآن لا يمكنهم التخلي عن دون الإضرار بأنفسهم ودون تقليل فعاليتهم القتالية".
ووفقا له، ألمانيا لم تعد قادرة على القيام بعمليات عسكرية برية واسعة النطاق في أوروبا.
وأشار إلى أن الدول التي تدعي أنها تمتلك بعض المعدات والذخيرة ستفقدها خلال عشرة أيام، أو حتى قبل ذلك، في حالة نشوب صراع عسكري، و هذا ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
إعلام ألماني: البيت الأبيض قد يضغط على زيلينسكي من أجل التوصل إلى تسوية
8 أكتوبر, 14:24 GMT
وذكر رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، في وقت سابق، أن الذخيرة تنفد من الغرب بسبب إرسالها للقوات المسلحة الأوكرانية.
في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا وافق عليه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل عمل الحكومة لمدة 45 يوما — حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا تتضمن الوثيقة تخصيص أموال لتلبية احتياجات أوكرانيا.
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