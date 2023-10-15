https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-سابق-زيلينسكي-تلقى-أخبارا-صادمة-بشأن-الناتو-1082033810.html

ضابط أمريكي سابق: زيلينسكي تلقى "أخبارا صادمة" بشأن الناتو

ضابط أمريكي سابق: زيلينسكي تلقى "أخبارا صادمة" بشأن الناتو

قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، إن الهجوم المضاد الفاشل في أوكرانيا أضر بشكل كبير بالقدرة القتالية لحلف الناتو. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T13:41+0000

2023-10-15T13:41+0000

2023-10-15T13:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على "يوتيوب": "خلاصة القول هي أن الناتو قد أفرغ ذخيرته بالكامل... لم يتبق لديهم أي شيء تقريبا، ما يملكونه الآن لا يمكنهم التخلي عن دون الإضرار بأنفسهم ودون تقليل فعاليتهم القتالية".ووفقا له، ألمانيا لم تعد قادرة على القيام بعمليات عسكرية برية واسعة النطاق في أوروبا.وأشار إلى أن الدول التي تدعي أنها تمتلك بعض المعدات والذخيرة ستفقدها خلال عشرة أيام، أو حتى قبل ذلك، في حالة نشوب صراع عسكري، و هذا ينطبق أيضًا على الولايات المتحدة.وذكر رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، في وقت سابق، أن الذخيرة تنفد من الغرب بسبب إرسالها للقوات المسلحة الأوكرانية.في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا وافق عليه الكونغرس، ينص على استمرار تمويل عمل الحكومة لمدة 45 يوما — حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولا تتضمن الوثيقة تخصيص أموال لتلبية احتياجات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231008/إعلام-ألماني-البيت-الأبيض-قد-يضغط-على-زيلينسكي-من-أجل-التوصل-إلى-تسوية--1081798059.html

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