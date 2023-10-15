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https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-سياسة-بوتين-تجاه-أوكرانيا-1082039740.html
ضابط أمريكي يتحدث عن سياسة بوتين تجاه أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن سياسة بوتين تجاه أوكرانيا
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتهج سياسة منضبطة تجاه أوكرانيا، على الرغم من تصرفات الغرب. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T17:28+0000
2023-10-15T17:28+0000
العالم
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وقال ماكغريغور في قناة "Deep Dive" على "يوتيوب": "أعتقد أن هذا البلد (أوكرانيا) شبه ميت، والشخص الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا من الدمار هو فلاديمير بوتين، الذي يظهر ضبط النفس بشكل لا يصدق".وأوضح ماكغريغور أن بوتين يفضل التوصل إلى تسوية للصراع عن طريق التفاوض، لكن أمريكا وحلفاءها قد يمنعون ذلك. ولهذا السبب، لم يستبعد أن صبر بوتين قد ينتهي.وأعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يصف-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة-بأنه-جنوني-1082035624.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يتحدث عن سياسة بوتين تجاه أوكرانيا

17:28 GMT 15.10.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . POOL
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينتهج سياسة منضبطة تجاه أوكرانيا، على الرغم من تصرفات الغرب.
وقال ماكغريغور في قناة "Deep Dive" على "يوتيوب": "أعتقد أن هذا البلد (أوكرانيا) شبه ميت، والشخص الوحيد الذي سينقذ أوكرانيا من الدمار هو فلاديمير بوتين، الذي يظهر ضبط النفس بشكل لا يصدق".

وأشار ماكغريغور إلى أن وسائل الإعلام الغربية تخلق انطباعا خاطئا عن الرئيس الروسي.

وأوضح ماكغريغور أن بوتين يفضل التوصل إلى تسوية للصراع عن طريق التفاوض، لكن أمريكا وحلفاءها قد يمنعون ذلك. ولهذا السبب، لم يستبعد أن صبر بوتين قد ينتهي.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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14:35 GMT

وختم ماكغريغور: "كما تعلمون، ما يقلقني هو أننا إذا واصلنا بنفس الروح، فسوف نحصل على ما لا نريده، مئات الآلاف من القوات الروسية على الحدود البولندية".

وأعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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