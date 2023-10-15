https://sputnikarabic.ae/20231015/عبد-اللهيان-الظروف-في-المنطقة-حساسة-للغاية-ومن-الممكن-أن-تخرج-عن-السيطرة-في-أي-لحظة-1082038713.html

عبد اللهيان: الظروف في المنطقة حساسة للغاية ومن الممكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة

عبد اللهيان: الظروف في المنطقة حساسة للغاية ومن الممكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن الظروف في المنطقة حساسة للغاية ومن الممكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة، وذلك في ظل التصعيد... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T16:25+0000

2023-10-15T16:25+0000

2023-10-15T16:25+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان: "أكد عبد اللهيان لنظيره الصيني أن الظروف في المنطقة حساسة للغاية وخطيرة ومقلقة ومن الممكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة".وتابع عبد اللهيان: "نطالب الصين باستخدام قدراتها لوقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة".بدوره، اعتبر وزير الخارجية الصيني أن "العقاب الجماعي لسكان غزة غير مقبول وشدد على ضرورة إنشاء ممر للمساعدات الإنسانية إلى غزة".وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إنها جاءت ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة في القطاع على أهداف تابعة لـ"حماس".

https://sputnikarabic.ae/20231015/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يتهم-إيران-بمحاولة-فتح-جبهة-حرب-ثانية-بنشر-أسلحة-في-سوريا-أو-عبرها-1082021917.html

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