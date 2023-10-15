https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يصف-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة-بأنه-جنوني-1082035624.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في منطقة كوبيانسك. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T14:35+0000
2023-10-15T14:35+0000
2023-10-15T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على "يوتيوب": "لدينا الآن هجوم مضاد من قبل الجيش الروسي. الهجمات على كوبيانسك، نعم، هذه حقيقة موضوعية".وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.وأكد الرئيس أن روسيا تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يكشف-نية-دول-في-الناتو-لتقسيم-أوكرانيا-1082032441.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في منطقة كوبيانسك.
وقال سوسكين على "يوتيوب": "لدينا الآن هجوم مضاد من قبل الجيش الروسي. الهجمات على كوبيانسك، نعم، هذه حقيقة موضوعية".
وأشار سوسكين إلى أن الأعمال الهجومية التي قامت بها القوات الأوكرانية باءت بالفشل ولم تؤد إلى أي نتائج مهمة، وهناك خسائر فادحة، إنه أمر جنوني".
وأوضح سوسكين أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة، كما تم تدمير مؤسسات البلاد واقتصادها.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.
وأكد الرئيس أن روسيا تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.