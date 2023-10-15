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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يصف-وضع-قوات-كييف-على-الجبهة-بأنه-جنوني-1082035624.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في منطقة كوبيانسك. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T14:35+0000
2023-10-15T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على "يوتيوب": "لدينا الآن هجوم مضاد من قبل الجيش الروسي. الهجمات على كوبيانسك، نعم، هذه حقيقة موضوعية".وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.وأكد الرئيس أن روسيا تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-يكشف-نية-دول-في-الناتو-لتقسيم-أوكرانيا-1082032441.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يصف وضع قوات كييف على الجبهة بأنه "جنوني"

14:35 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات الروسية بدأت تتقدم في منطقة كوبيانسك.
وقال سوسكين على "يوتيوب": "لدينا الآن هجوم مضاد من قبل الجيش الروسي. الهجمات على كوبيانسك، نعم، هذه حقيقة موضوعية".

وأشار سوسكين إلى أن الأعمال الهجومية التي قامت بها القوات الأوكرانية باءت بالفشل ولم تؤد إلى أي نتائج مهمة، وهناك خسائر فادحة، إنه أمر جنوني".

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12:46 GMT
وأوضح سوسكين أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة، كما تم تدمير مؤسسات البلاد واقتصادها.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لنادي "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف شخص. هذه خسائر بشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.
وأكد الرئيس أن روسيا تتحرك بهدوء نحو تحقيق أهدافها في العملية الخاصة، معربا عن ثقته في استكمال كافة المهام.
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