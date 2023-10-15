https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-عن-قرار-غير-متوقع-من-الغرب-بشأن-أوكرانيا-1082022146.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن قرار غير متوقع من الغرب بشأن أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن قرار غير متوقع من الغرب بشأن أوكرانيا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الأوكرانيين التحضير لرفض واشنطن الوشيك لمساعدة كييف بسبب تفاقم الوضع في الشرق... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T08:27+0000
2023-10-15T08:27+0000
2023-10-15T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لم يبق وقت طويل، هناك القليل جدا من الوقت... الولايات المتحدة ستوقف (المساعدات) في المستقبل القريب".ووفقا له، فإن واشنطن ستتوقف عن دعم كييف بعد نوفمبر بسبب الوضع مع إسرائيل. لن تتمكن أوروبا أيضا من مساعدة أوكرانيا.وأضاف: "سوف ينسون أوكرانيا. لذا استعد لذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة قريبا".وفي وقت سابق، كتبت مجلة فورين بوليسي عن مخاوف في أوروبا بشأن نقص محتمل في الذخيرة لإسرائيل بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح سوسكين، أن أوكرانيا بحاجة لبدء مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة بسبب الصراع المسلح الذي بدأ في إسرائيل، والذي سيصرف انتباه الغرب.وقال سوسكين :"على هذه الخلفية، بالطبع، هناك انهيار كامل لأوكرانيا، ومن المؤكد الآن أنه من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور وبدء المفاوضات بين حكومتي أوكرانيا وروسيا. ليس هناك خيار آخر. نحن بحاجة إلى هدنة مؤقتة ونحن بحاجة إلى إجراء انتخابات".
https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-رئاسي-أمريكي-سابق-بايدن-فشل-بغسل-عار-أفغانستان-من-خلال-أوكرانيا-1082020716.html
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روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف عن قرار غير متوقع من الغرب بشأن أوكرانيا
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أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الأوكرانيين التحضير لرفض واشنطن الوشيك لمساعدة كييف بسبب تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.
وقال سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "لم يبق وقت طويل، هناك القليل جدا من الوقت... الولايات المتحدة ستوقف (المساعدات) في المستقبل القريب".
ووفقا له، فإن واشنطن ستتوقف عن دعم كييف بعد نوفمبر بسبب الوضع مع إسرائيل. لن تتمكن أوروبا أيضا من مساعدة أوكرانيا.
وأضاف: "سوف ينسون أوكرانيا. لذا استعد لذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة قريبا".
وفي وقت سابق، كتبت مجلة فورين بوليسي عن مخاوف في أوروبا بشأن نقص محتمل في الذخيرة لإسرائيل بسبب المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح سوسكين، أن أوكرانيا بحاجة لبدء مفاوضات مع روسيا بشأن هدنة بسبب الصراع المسلح الذي بدأ في إسرائيل، والذي سيصرف انتباه الغرب.
وقال سوسكين :"على هذه الخلفية، بالطبع، هناك انهيار كامل لأوكرانيا، ومن المؤكد الآن أنه من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور وبدء المفاوضات بين حكومتي أوكرانيا وروسيا. ليس هناك خيار آخر. نحن بحاجة إلى هدنة مؤقتة ونحن بحاجة إلى إجراء انتخابات".