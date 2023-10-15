https://sputnikarabic.ae/20231015/مستشار-رئاسي-أمريكي-سابق-بايدن-فشل-بغسل-عار-أفغانستان-من-خلال-أوكرانيا-1082020716.html
مستشار رئاسي أمريكي سابق: بايدن فشل بغسل عار أفغانستان من خلال أوكرانيا
مستشار رئاسي أمريكي سابق: بايدن فشل بغسل عار أفغانستان من خلال أوكرانيا
أفاد كريستيان ويتون، المستشار السابق للرئيسين بوش جونيور وترامب، بأن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن تبين أنها فاشلة، ولم تؤد إلا إلى استياء ناخبيه. 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T06:54+0000
2023-10-15T06:54+0000
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وأشار ويتون إلى أن رئاسة بايدن بدأت بانسحاب أميركي "مهين" من أفغانستان، ما أثر سلباً على شعبية الرئيس.وقال: "كان فريق بايدن يأمل أن يزيل النجاح في أوكرانيا هذا العار. ومع ذلك ، فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن عنه لربيع وصيف".ولفت ويتون الانتباه إلى الانخفاض الكبير في الدعم العام لأوكرانيا في الولايات المتحدة. ووفقا له، يرى الأميركيون خطراً في الصين وإيران، في حين أن فكرة الصراع مع روسيا لا تثير اهتمامهم.وحذر ويتون في مقال لمجلة "ناشيونال إنترست"، من أن الناخبين سيشعرون بخيبة أمل أكبر عندما يلاحظون أن واشنطن تقلق بشأن حدود أوكرانيا أكثر من قلقها بشأن حدودها.في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، نشر موقع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على الإنترنت نتائج استطلاع، اعترف بموجبه ما يقرب من نصف الأميركيين بأن المساعدات المقدمة إلى سلطات كييف والتي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار لا تستحق التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المشاركين الذين يدافعون عن الدعم الاقتصادي لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-زيلينسكي-على-حافة-الهاوية-1081994158.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
مستشار رئاسي أمريكي سابق: بايدن فشل بغسل عار أفغانستان من خلال أوكرانيا
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أفاد كريستيان ويتون، المستشار السابق للرئيسين بوش جونيور وترامب، بأن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن تبين أنها فاشلة، ولم تؤد إلا إلى استياء ناخبيه.
وأشار ويتون إلى أن رئاسة بايدن بدأت بانسحاب أميركي "مهين" من أفغانستان، ما أثر سلباً على شعبية الرئيس.
وقال: "كان فريق بايدن يأمل أن يزيل النجاح في أوكرانيا هذا العار. ومع ذلك ، فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن عنه لربيع وصيف".
ولفت ويتون الانتباه إلى الانخفاض الكبير في الدعم العام لأوكرانيا في الولايات المتحدة. ووفقا له، يرى الأميركيون خطراً في الصين وإيران، في حين أن فكرة الصراع مع روسيا لا تثير اهتمامهم.
وحذر ويتون في مقال لمجلة "ناشيونال إنترست"، من أن الناخبين سيشعرون بخيبة أمل أكبر عندما يلاحظون أن واشنطن تقلق بشأن حدود أوكرانيا أكثر من قلقها بشأن حدودها.
في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، نشر موقع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على الإنترنت نتائج استطلاع، اعترف بموجبه ما يقرب من نصف الأميركيين بأن المساعدات المقدمة إلى سلطات كييف والتي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار لا تستحق التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المشاركين الذين يدافعون عن الدعم الاقتصادي لأوكرانيا مقارنة بالعام الماضي.