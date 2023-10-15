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https://sputnikarabic.ae/20231015/مقاتلة-سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-أمريكية-1082026515.html
مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أبعدت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، فوق البحر الأسود ومنعتها من... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T11:07+0000
2023-10-15T11:07+0000
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "في 15 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، كشفت أجهزة الرادار الروسية، هدفا جويا فوق البحر الأسود يقترب من حدود روسيا الاتحادية". وتابع بيان الوزارة: "انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية ... وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".وأضافت الوزارة أنه عندما اقتربت المقاتلة الروسية، استدارت طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية مبتعدة عن حدود روسيا الاتحادية.وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى موقعها ولم يحدث انتهاك لحدود روسيا الاتحادية.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية

11:07 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Виталий Тимкивمقاتلة "سو-27"
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" أبعدت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، فوق البحر الأسود ومنعتها من اختراق المجال الجوي الروسي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "في 15 أكتوبر(تشرين الأول الجاري)، كشفت أجهزة الرادار الروسية، هدفا جويا فوق البحر الأسود يقترب من حدود روسيا الاتحادية".
وتابع بيان الوزارة: "انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية ... وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك".
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وأضافت الوزارة أنه عندما اقتربت المقاتلة الروسية، استدارت طائرة الاستطلاع المسيرة الأمريكية مبتعدة عن حدود روسيا الاتحادية.
وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى موقعها ولم يحدث انتهاك لحدود روسيا الاتحادية.
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