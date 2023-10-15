عربي
https://sputnikarabic.ae/20231015/نحن-في-حرب-وجود-جنرال-إسرائيلي-سابق-نحلم-بألا-تكون-هناك-حركة-اسمها-حماس-في-غزة-1082037640.html
"نحن في حرب وجود"... جنرال إسرائيلي سابق: نحلم بألا تكون هناك حركة اسمها "حماس" في غزة
"نحن في حرب وجود"... جنرال إسرائيلي سابق: نحلم بألا تكون هناك حركة اسمها "حماس" في غزة
شدد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، على استمرار قتال الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، بدعوى أن الحرب على القطاع "حرب وجود وبقاء". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T15:51+0000
2023-10-15T15:51+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082024418_0:0:1987:1119_1920x0_80_0_0_b8d50905dea06603cad48680bdc612fb.jpg
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هاكوهين، القائد السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في حربه على قطاع غزة، دون نهاية تلوح في الأفق"، مدعيا أن "تلك الحرب بمثابة حرب وجود".وأوضح الجنرال هاكوهين الباحث الرئيسي في مركز "بيغن - السادات للبحوث الاستراتيجية" التابع لجامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن بلاده تحلم بألا تكون هناك حركة فلسطينية اسمها "حماس" بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب قوله.وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إلى أن بلاده تحلم بألا تكون هناك مدينة اسمها غزة، أيضا، بعد إنهاء الجيش الإسرائيلي حربه الدائرة على غزة، في العملية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وعلى الفور، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.ونجحت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/منذ-طوفان-الأقصى-مسؤول-إسرائيلي-بارز-يكشف-التكلفة-الاقتصادية-للحرب-على-غزة-1082036963.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082024418_100:0:1865:1324_1920x0_80_0_0_09a83fe9118ee5f385a38e91c1492302.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

"نحن في حرب وجود"... جنرال إسرائيلي سابق: نحلم بألا تكون هناك حركة اسمها "حماس" في غزة

15:51 GMT 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiahفلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Hassan Eslaiah
تابعنا عبرTelegramNabd
شدد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، على استمرار قتال الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، بدعوى أن الحرب على القطاع "حرب وجود وبقاء".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هاكوهين، القائد السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في حربه على قطاع غزة، دون نهاية تلوح في الأفق"، مدعيا أن "تلك الحرب بمثابة حرب وجود".
وأوضح الجنرال هاكوهين الباحث الرئيسي في مركز "بيغن - السادات للبحوث الاستراتيجية" التابع لجامعة بار إيلان الإسرائيلية، أن بلاده تحلم بألا تكون هناك حركة فلسطينية اسمها "حماس" بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، بحسب قوله.
وأشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إلى أن بلاده تحلم بألا تكون هناك مدينة اسمها غزة، أيضا، بعد إنهاء الجيش الإسرائيلي حربه الدائرة على غزة، في العملية التي أطلق عليها اسم "السيوف الحديدية".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
"منذ طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي بارز يكشف التكلفة الاقتصادية للحرب على غزة
15:11 GMT
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وعلى الفور، أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
ونجحت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала