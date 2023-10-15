https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-ستكون-قوية-ومميتة-وستغير-الوضع-للأبد-1082033924.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الحرب على قطاع غزة ستغير الوضع للأبد". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T13:36+0000
2023-10-15T13:36+0000
2023-10-15T13:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
وقال غالانت خلال تفقده القوات الإسرائيلية في غلاف غزة، إن "الحرب ستكون قوية ومميتة ودقيقة"، مؤكدا أن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى جنوب لبنان.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الوضع-كارثي-في-غزة-شهادات-رسمية-حول-التدهور-الصحي-من-داخل-القطاع-المنهار-1082026946.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد
13:36 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الحرب على قطاع غزة ستغير الوضع للأبد".
وقال غالانت خلال تفقده القوات الإسرائيلية في غلاف غزة، إن "الحرب ستكون قوية ومميتة ودقيقة"، مؤكدا أن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى جنوب لبنان.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.