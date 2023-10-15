https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-ستكون-قوية-ومميتة-وستغير-الوضع-للأبد-1082033924.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب في غزة ستكون قوية ومميتة وستغير الوضع للأبد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الحرب على قطاع غزة ستغير الوضع للأبد". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال غالانت خلال تفقده القوات الإسرائيلية في غلاف غزة، إن "الحرب ستكون قوية ومميتة ودقيقة"، مؤكدا أن "إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى جنوب لبنان.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231015/الوضع-كارثي-في-غزة-شهادات-رسمية-حول-التدهور-الصحي-من-داخل-القطاع-المنهار-1082026946.html

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