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https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-خارجية-هنغاريا-العقوبات-فشلت-في-تركيع-الاقتصاد-الروسي-1082029103.html
وزير خارجية هنغاريا: العقوبات فشلت في تركيع الاقتصاد الروسي
وزير خارجية هنغاريا: العقوبات فشلت في تركيع الاقتصاد الروسي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن العقوبات المفروضة على روسيا، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تجعل روسيا تركع اقتصاديا ولا تؤدي إلى تسوية... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T12:04+0000
2023-10-15T12:04+0000
روسيا
العالم
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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "نحتاج أيضا إلى مناقشة تأثير العقوبات على روسيا: من الذي يتضرر أكثرنحن أم موسكو، هل أدت إلى نتائج، هل حققت الأهداف المنصوص عليها فيها، لجعل روسيا تجثو على ركبتيها اقتصاديا، للاقتراب من السلام".وتابع. "هل نجحنا أم لا؟ أعتقد أنه من الواضح أن الأمر لم ينجح".وأشار الوزير إلى أن هذه المسألة الآن لا تناقش بأي شكل من الأشكال في الاتحاد الأوروبي. وقال: "بمجرد أن تثير هذه القضية، يتم حشرك بالزاوية وإهانتك".وقالت موسكو مرارا وتكرارا إن البلاد سوف تتعامل مع القيود التي يفرضها الغرب، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية غير فعالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة الاحتواء والتيسير هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي لقادة الولايات المتحدة وحلفائهم هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230918/بوتين-يشيد-بنمو-الاقتصاد-الروسي-عاد-كما-كان-قبل-العقوبات-1081158510.html
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روسيا, العالم

وزير خارجية هنغاريا: العقوبات فشلت في تركيع الاقتصاد الروسي

12:04 GMT 15.10.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
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صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن العقوبات المفروضة على روسيا، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تجعل روسيا تركع اقتصاديا ولا تؤدي إلى تسوية الصراع الأوكراني.
وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "نحتاج أيضا إلى مناقشة تأثير العقوبات على روسيا: من الذي يتضرر أكثرنحن أم موسكو، هل أدت إلى نتائج، هل حققت الأهداف المنصوص عليها فيها، لجعل روسيا تجثو على ركبتيها اقتصاديا، للاقتراب من السلام".
وتابع. "هل نجحنا أم لا؟ أعتقد أنه من الواضح أن الأمر لم ينجح".
وأشار الوزير إلى أن هذه المسألة الآن لا تناقش بأي شكل من الأشكال في الاتحاد الأوروبي. وقال: "بمجرد أن تثير هذه القضية، يتم حشرك بالزاوية وإهانتك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
بوتين يشيد بنمو الاقتصاد الروسي: عاد كما كان قبل العقوبات
18 سبتمبر, 14:01 GMT
وقالت موسكو مرارا وتكرارا إن البلاد سوف تتعامل مع القيود التي يفرضها الغرب، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية غير فعالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة الاحتواء والتيسير هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي لقادة الولايات المتحدة وحلفائهم هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
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