https://sputnikarabic.ae/20231015/وزير-خارجية-هنغاريا-العقوبات-فشلت-في-تركيع-الاقتصاد-الروسي-1082029103.html

وزير خارجية هنغاريا: العقوبات فشلت في تركيع الاقتصاد الروسي

وزير خارجية هنغاريا: العقوبات فشلت في تركيع الاقتصاد الروسي

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن العقوبات المفروضة على روسيا، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تجعل روسيا تركع اقتصاديا ولا تؤدي إلى تسوية... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T12:04+0000

2023-10-15T12:04+0000

2023-10-15T12:04+0000

روسيا

العالم

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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "نحتاج أيضا إلى مناقشة تأثير العقوبات على روسيا: من الذي يتضرر أكثرنحن أم موسكو، هل أدت إلى نتائج، هل حققت الأهداف المنصوص عليها فيها، لجعل روسيا تجثو على ركبتيها اقتصاديا، للاقتراب من السلام".وتابع. "هل نجحنا أم لا؟ أعتقد أنه من الواضح أن الأمر لم ينجح".وأشار الوزير إلى أن هذه المسألة الآن لا تناقش بأي شكل من الأشكال في الاتحاد الأوروبي. وقال: "بمجرد أن تثير هذه القضية، يتم حشرك بالزاوية وإهانتك".وقالت موسكو مرارا وتكرارا إن البلاد سوف تتعامل مع القيود التي يفرضها الغرب، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية غير فعالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن سياسة الاحتواء والتيسير هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي لقادة الولايات المتحدة وحلفائهم هو تفاقم حياة الملايين من الناس.

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