https://sputnikarabic.ae/20231016/إعلام-حكومي-مؤتمر-دولي-في-مصر-السبت-المقبل-حول-تطورات-القضية-الفلسطينية-1082071622.html

إعلام حكومي: مؤتمر دولي في مصر السبت المقبل حول تطورات القضية الفلسطينية

إعلام حكومي: مؤتمر دولي في مصر السبت المقبل حول تطورات القضية الفلسطينية

كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، عن "بدء التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T15:31+0000

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وأفادت مصادر رفيعة المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة إقليمية دولية حول القضية الفلسطينية، يوم السبت المقبل".يذكر أن دعوات عقد القمة وجهت لعدد من الرؤساء حول العالم، وشملت قادة عرب وأعضاء من مجلس الأمن.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمس الأحد، قرارا بـ"توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام"، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري.وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن ‏التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، ‏لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".‏وحذرت مصر، الجمعة الماضية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم، خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبا، وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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