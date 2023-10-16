https://sputnikarabic.ae/20231016/الأمم-المتحدة-احتياطي-الوقود-في-مستشفيات-غزة-يكفي-24-ساعة-1082050154.html

الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في مستشفيات غزة يكفي 24 ساعة

الأمم المتحدة: احتياطي الوقود في مستشفيات غزة يكفي 24 ساعة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء أمس الأحد، إنه من المتوقع أن يستمر احتياطي الوقود في مستشفيات غزة لمدة 24 ساعة تقريبا، بعدها ستكون حياة... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T06:51+0000

2023-10-16T06:51+0000

2023-10-16T06:51+0000

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وقالت الوكالة في بيان حصلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" على نسخة منه: "من المتوقع أن يعرض توقف المولدات الاحتياطية عن العمل حياة آلاف المرضى للخطر".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية بإخلائه، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.وقالت وكالة "وفا"، أمس الأحد، إن "الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى، بينما رفضت إدارته تنفيذ الأمر الإسرائيلي لوجود أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين في حالة حرجة". يأتي ذلك في ظل حاجة بعض الحالات لأجهزة التنفس الاصطناعي، ما يعني أن عملية إخلائها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أن ذلك دفعها للبقاء داخل المستشفى رغم التهديدات الإسرائيلية. وحذرت الوكالة من أن الجيش الإسرائيلي يواصل تهديداته للمستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق التواصل مع إداراتها بصورة مباشرة أو عبر رسائل وهو الأمر الذي يتم رفضه مرارا.ويواجه قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، بينما أصبح مستوى الخدمات الصحية على حافة الانهيار مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات عنيفة ومنع المساعدات الطبية والإنسانية من الوصول إلى سكان غزة، إضافة إلى قطع المياه والوقود والكهرباء.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل حالة الحرب في اليوم التالي وشنت ضربات انتقامية، كما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

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