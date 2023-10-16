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https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-نقاطا-لحزب-الله-فيديو-1082051885.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف نقاطا "لحزب الله"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يستهدف نقاطا "لحزب الله"... فيديو
سجلت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترات شبه يومية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T07:20+0000
2023-10-16T07:20+0000
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إسرائيل
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ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين لقطات لضربات على مواقع "حزب الله" في لبنان استهدف خلالها ما يبدو أنه أبنية لم تتبين طبيعتها سواء أكانت عسكرية أم مدنية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، البدء في خطة لإخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية في ظل تصاعد وتيرة المعارك مع "حزب الله".وقال الجيش في بيان": "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة.شاهد أيضا... صاروخ فلسطيني يقاطع برلمانيا إسرائيليا أثناء لقاء تلفزيوني... فيديوشاهد أيضا... مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو
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لبنان, رصد عسكري, العالم العربي, إسرائيل
لبنان, رصد عسكري, العالم العربي, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستهدف نقاطا "لحزب الله"... فيديو

07:20 GMT 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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سجلت الحدود اللبنانية مع إسرائيل توترات شبه يومية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في 7 اكتوبر/ تشرين الأول.
ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين لقطات لضربات على مواقع "حزب الله" في لبنان استهدف خلالها ما يبدو أنه أبنية لم تتبين طبيعتها سواء أكانت عسكرية أم مدنية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، البدء في خطة لإخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية في ظل تصاعد وتيرة المعارك مع "حزب الله".
وقال الجيش في بيان": "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة.
شاهد أيضا... صاروخ فلسطيني يقاطع برلمانيا إسرائيليا أثناء لقاء تلفزيوني... فيديو
شاهد أيضا... مراسل "سبوتنيك" يوثق مشاهد دمار طالت منزلا في شبعا جراء قصف إسرائيلي خلف قتيلين.. فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 13:50 GMT
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