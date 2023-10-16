https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-احتجاز-حماس-لما-يقرب-من-200-رهينة--عاجل-1082053434.html
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:36+0000
2023-10-16T08:36+0000
2023-10-16T08:40+0000
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إسرائيل, طوفان الأقصى, رصد عسكري
إسرائيل, طوفان الأقصى, رصد عسكري
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
08:36 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.