عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-احتجاز-حماس-لما-يقرب-من-200-رهينة--عاجل-1082053434.html
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:36+0000
2023-10-16T08:40+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081739462_0:438:718:842_1920x0_80_0_0_e8bca2fa257f65570cee469a30f2ffcb.jpg
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081739462_0:371:718:910_1920x0_80_0_0_8dc1537602cfc85526b231cba2462fac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, طوفان الأقصى, رصد عسكري
إسرائيل, طوفان الأقصى, رصد عسكري

الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل

08:36 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 16.10.2023)
© Photoسيطرة عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية
سيطرة عناصر من حماس على مدرعة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала