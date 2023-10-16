الجيش الإسرائيلي يعلن البدء في خطة لإخلاء 28 بلدة قرب الحدود اللبنانية
06:18 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 06:27 GMT 16.10.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020
© AFP 2023 / Jalaa Marey
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، البدء في خطة لإخلاء 28 بلدة على الحدود اللبنانية في ظل تصاعد وتيرة المعارك مع "حزب الله".
وقال الجيش في بيان": "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى دور الضيافة المدعومة من الدولة".
רשות החירום הלאומית (רח״ל) במשרד הביטחון וצה"ל מודיעים על הפעלת תכנית להתפנות תושבי הצפון, שגרים במרחק עד 2 ק"מ מגבול לבנון, לבתי הארחה בסבסוד המדינה>>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023
زتابع: "تمت المصادقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وأبلغت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء المجالس المحلية بالقرار قبل قليل"، موضحا أن الخطة تشمل 28 بلدة.
28 היישובים הכלולים בתכנית הם: רג׳ר, דישון, כפר יובל, מרגליות, מטולה, אביבים, דובב, מעיין ברוך, ברעם, מנרה, יפתח, מלכיה, משגב עם, יראון, דפנה, ערב אל עראמשה, שלומי, נטועה, יערה, שתולה, מתת, זרעית, שומרה, בצת, אדמית, ראש הנקרה, כפר גלעדי וחניתה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه نيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت العسكري في الجليل الغربي على الحدود اللبنانية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الملازم أميتي تسفي غارنوت (24 عاما) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، قُتل أمس بنيران مضادة للدبابات، قرب حدود لبنان.
ومساء أمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس"، إنه قام بمهاجمة أهداف لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية.
وقال الحزب إن مقاتليه "هاجموا 5 مواقع" إسرائيلية حدودية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة"، وفق قناة "المنار".
وأضاف في بيانين منفصلين أن المواقع التي هاجمها هي "جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد".
وأوضح "حزب الله" أن عناصره قاموا أيضا "بمهاجمة ثكنة حانيتا بالصواريخ الموجهة" وذلك "ردا على قتل وجرح الصحافيين والمدنيين" في بلدتي علما الشعب وشبعا.
وأكد أن "الهجوم أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى" في صفوف الإسرائيليين.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيلي بصورة متقطعة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
11 أكتوبر, 09:06 GMT
وكانت كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقالت في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.