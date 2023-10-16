https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-الروسي-يدمر-3-مستوعات-ذخيرة-ويلحق-أضرارا-جسيمة-بقوات-نظام-كييف-1082064066.html

الجيش الروسي يدمر 3 مستوعات ذخيرة ويلحق أضرارا جسيمة بقوات نظام كييف

الجيش الروسي يدمر 3 مستوعات ذخيرة ويلحق أضرارا جسيمة بقوات نظام كييف

واصلت القوات الروسية المسلحة تدمير مواقع تمركز قوات نظام كييف على مختلف محاور الجبهات القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T12:04+0000

2023-10-16T12:04+0000

2023-10-16T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغربية"، أثناء العمليات النشطة بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، عشر هجمات لطلائع الألوية الآلية 68 و32 و44 و115 التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا، ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الدفاع الإقليمي 112 واللواء الميكانيكي الرابع عشر ولواء الهجوم الجوي 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بتروبافلوفكا وكوبيانسك وبيتروفسكوي في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، صدت العمليات المنسقة لوحدات مجموعة القوات المركزية وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 67 واللواء 12 "آزوف" في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وحقول سيريبريانسكي.وفي مناطق تورسكوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من المجموعة "الجنوبية" من القوات، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، عشر هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت ضربات الطائرات الحربية أفراد ومعدات الهجوم الجبلي العاشر والألوية الآلية 53 و 93 و 110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وكورديوموفكا وبيلايا غورا وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، في مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 54 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك" (الشرق)، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 58 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في نوفوميخايلوفكا وأوغليدار وجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 عسكريا ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "غياتسينت بي" ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي".

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روسيا, رصد عسكري