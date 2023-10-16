عربي
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082079814.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T21:19+0000
2023-10-16T21:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_68f8935ed05a3cbfc4730226a11733dd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في منطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، أسقط نظام الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار"، موضحًا أن "الخدمات المعنية تدرس آثار الحادث على الأرض".وأضاف، حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الأربعاء، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إصابة-صحفي-وكالة-سبوتنيك-في-غارة-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-بيلغورود-1081935891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412578_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_703eecd1cb99c2f631f233162140960a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود

21:19 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في منطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، أسقط نظام الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار"، موضحًا أن "الخدمات المعنية تدرس آثار الحادث على الأرض".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة صحفي وكالة "سبوتنيك" في غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في بيلغورود
12 أكتوبر, 11:42 GMT
وأضاف، حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الأربعاء، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала