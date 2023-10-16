https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082079814.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T21:19+0000
2023-10-16T21:19+0000
2023-10-16T21:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في منطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، أسقط نظام الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار"، موضحًا أن "الخدمات المعنية تدرس آثار الحادث على الأرض".وأضاف، حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الأربعاء، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إصابة-صحفي-وكالة-سبوتنيك-في-غارة-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-في-بيلغورود-1081935891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غلادكوف عبر "تلغرام": "في منطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، أسقط نظام الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار"، موضحًا أن "الخدمات المعنية تدرس آثار الحادث على الأرض".
وأضاف، حسب المعطيات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الأربعاء، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية
في أراضي البلاد خلال الليل.