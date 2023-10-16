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الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية وصاروخي "هيمارس"- عاجل
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-وقذيفتي-هيمارس--عاجل-1082061853.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية وصاروخي "هيمارس"- عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية وصاروخي "هيمارس"- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T11:28+0000
2023-10-16T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت دفاعتنا الجوية مقاتلتين من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25" تابعين للقوات الجوية الأوكرانية، في مناطق أرخانجيلسك ومقاطعة خيرسون وديميتروفكا وزفونيتسكي ومنطقة دنيبروبتروفسك".وأضافت الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض، خلال النهار، صاروخي "هيمارس" و31 طائرة من دون طيار في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتابع بيان الدفاع الروسية: "صدت وحدات من القوات الروسية هجوما للعدو بالقرب من قرية فيربوفوي في مناطق من مقاطعة زابوروجيه، وتم تحييد 55 جنديا أوكرانيا ومركبتين مدرعتين، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، ومدفع"هاوتزر" ذاتي الدفع، وتم تحييد 65 جنديا أوكرانيا و12 مركبة ومدافع "هاوتزر- دي 30"، ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة بالقرب من مدينة خيرسون".وفي مدينة خميلنيتسكي ومطار "ستاروكونستانتينوف"، تم تدمير مستودعات أسلحة وصواريخ ومدفعية ومخازن لوقود الطائرات، و تم تدمير مركز اتصالات في مطار "ميرغورود" في منطقة بولتافا.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 491 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7919 طائرة من دون طيار و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12673 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6788 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 14356 مركبة عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مقاتلة-سو-30-إس-إم-الروسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-فيديو-1082056381.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية وصاروخي "هيمارس"- عاجل

11:28 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 16.10.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال اليوم الماضي، طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية من طراز "سو-25" و31 طائرة من دون طيار، وصاروخين من طراز "هيمارس".
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت دفاعتنا الجوية مقاتلتين من طراز "ميغ-29" وطائرة هجومية من طراز "سو- 25" تابعين للقوات الجوية الأوكرانية، في مناطق أرخانجيلسك ومقاطعة خيرسون وديميتروفكا وزفونيتسكي ومنطقة دنيبروبتروفسك".
وأضافت الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض، خلال النهار، صاروخي "هيمارس" و31 طائرة من دون طيار في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتابع بيان الدفاع الروسية: "صدت وحدات من القوات الروسية هجوما للعدو بالقرب من قرية فيربوفوي في مناطق من مقاطعة زابوروجيه، وتم تحييد 55 جنديا أوكرانيا ومركبتين مدرعتين، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، ومدفع"هاوتزر" ذاتي الدفع، وتم تحييد 65 جنديا أوكرانيا و12 مركبة ومدافع "هاوتزر- دي 30"، ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة بالقرب من مدينة خيرسون".
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلة "سو-30-إس-إم" الروسية تدمر طائرة أوكرانية جنوب دونيتسك... فيديو
09:07 GMT
وفي مدينة خميلنيتسكي ومطار "ستاروكونستانتينوف"، تم تدمير مستودعات أسلحة وصواريخ ومدفعية ومخازن لوقود الطائرات، و تم تدمير مركز اتصالات في مطار "ميرغورود" في منطقة بولتافا.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 491 طائرة و250 طائرة هليكوبتر و7919 طائرة من دون طيار و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و12673 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1163 قاذفة صواريخ متعددة و6788 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 14356 مركبة عسكرية.
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