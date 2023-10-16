https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-على-بالقرب-من-أرتيوموفسك--عاجل-1082048146.html
الدفاع: القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك -عاجل
الدفاع: القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك -عاجل
أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف، بأن القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T02:11+0000
2023-10-16T02:11+0000
2023-10-16T02:11+0000
القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان المركز، "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
القوات الأوكرانية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
الدفاع: القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك -عاجل
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف، بأن القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكليشييفكا ودوبوفو-فاسيليفكا في منطقة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان المركز، "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجوم للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".
كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا.