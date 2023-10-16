https://sputnikarabic.ae/20231016/الذكاء-الاصطناعي-يكشف-الانفجارات-الكونية-لـالمستعر-الأعظم-لأول-مرة-وبدقة-عالية-فيديو-وصور-1082058880.html
الذكاء الاصطناعي يكشف الانفجارات الكونية لـ"المستعر الأعظم" لأول مرة وبدقة عالية... فيديو وصور
الذكاء الاصطناعي يكشف الانفجارات الكونية لـ"المستعر الأعظم" لأول مرة وبدقة عالية... فيديو وصور
قام فريق من العلماء بتطوير أداة للذكاء الاصطناعي تسمى "بي تي إس"، باستخدام أكثر من 1.4 مليون صورة و16 ألف مصدر لتدريب خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها، ما يسمح... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T10:34+0000
2023-10-16T10:34+0000
2023-10-16T10:34+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
الانفجار العظيم
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وأضاف عالم الفلك من جامعة نورث وسترن، نبيل رحيمتو الله،: "يبسط هذا بشكل كبير الدراسات الكبيرة للمستعرات العظمى، ما يساعدنا على فهم دورات حياة النجوم بشكل أفضل وأصل العناصر التي تنتجها المستعرات الأعظم، مثل الكربون والحديد والذهب".تم تصوير الانفجار الكوني في سماء الليل، بواسطة كاميرا روبوتية، وتم تأكيد الاكتشاف وتصنيفه "المستعر الأعظم".وأوضح آدم ميلر، عالم الفلك بجامعة نورث وسترن: "لا يمكننا أن نعرف بشكل قاطع أن المرشح هو حقا مستعر أعظم إلا من خلال جمع طيفه، ضوء المصدر المشتت، الذي يكشف عن العناصر الموجودة في الانفجار."هذه عملية تستغرق وقتا طويلا، وتشير التقديرات إلى أن علماء الفلك لم يكتشفوا سوى جزء صغير من جميع المستعرات العظمى التي تحدث في الكون.تعتبر المستعرات الأعظمية من النوع "Ia" ذات أهمية خاصة لعلماء الفلك لأنه يمكن استخدامها لقياس توسع الكون، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.إن القدرة على مسح السماء ليلاً بحثًا عن أجسام جديدة بشكل أكثر كفاءة وفعالية يمكن أن تسمح باكتشاف العديد من المستعرات الأعظمية الجديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, الفضاء, الانفجار العظيم
علوم, الفضاء, الانفجار العظيم
الذكاء الاصطناعي يكشف الانفجارات الكونية لـ"المستعر الأعظم" لأول مرة وبدقة عالية... فيديو وصور
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قام فريق من العلماء بتطوير أداة للذكاء الاصطناعي تسمى "بي تي إس"، باستخدام أكثر من 1.4 مليون صورة و16 ألف مصدر لتدريب خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها، ما يسمح بأتمتة عملية اكتشاف انفجار النجوم بأكملها، ما يزيل الخطأ البشري ويزيد السرعة بشكل كبير.
وأضاف عالم الفلك من جامعة نورث وسترن، نبيل رحيمتو الله،: "يبسط هذا بشكل كبير الدراسات الكبيرة للمستعرات العظمى، ما يساعدنا على فهم دورات حياة النجوم بشكل أفضل وأصل العناصر التي تنتجها المستعرات الأعظم، مثل الكربون والحديد والذهب".
تم تصوير الانفجار الكوني في سماء الليل، بواسطة كاميرا روبوتية، وتم تأكيد الاكتشاف وتصنيفه "المستعر الأعظم".
على الرغم من أن "المستعرات العظمى" هي أحداث مشرقة وحيوية، إلا أنها ليست شائعة أو من السهل اكتشافها، إذ تعتمد الطرق التقليدية للكشف، على علماء الفلك، لفحص كميات كبيرة من البيانات بصريًا من التلسكوبات الآلية التي تقوم بمسح السماء ليلاً بشكل مستمر بحثًا عن مصادر جديدة للضوء.
وأوضح آدم ميلر، عالم الفلك بجامعة نورث وسترن: "لا يمكننا أن نعرف بشكل قاطع أن المرشح هو حقا مستعر أعظم إلا من خلال جمع طيفه، ضوء المصدر المشتت، الذي يكشف عن العناصر الموجودة في الانفجار."
هذه عملية تستغرق وقتا طويلا، وتشير التقديرات إلى أن علماء الفلك لم يكتشفوا سوى جزء صغير من جميع المستعرات العظمى التي تحدث في الكون.
تعتبر المستعرات الأعظمية من النوع "Ia" ذات أهمية خاصة لعلماء الفلك لأنه يمكن استخدامها لقياس توسع الكون، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
إن القدرة على مسح السماء ليلاً بحثًا عن أجسام جديدة بشكل أكثر كفاءة وفعالية يمكن أن تسمح باكتشاف العديد من المستعرات الأعظمية الجديدة.