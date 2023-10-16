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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-15-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082048027.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T02:08+0000
2023-10-16T02:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 15 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك أطلق العدو 12 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا قذيفتين من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على محور فولنوفاخا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 50 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، دونيتسك وفلاديميروفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 11 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231015/خبير-لدى-البنتاغون-يتحدث-عن-سلوك-زيلينسكي-المهين-1082046151.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم الماضي

02:08 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 50 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 15 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك أطلق العدو 12 قذيفة من عيار 155 ملم، وعلى محور غورلوفكا قذيفتين من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم على محور فولنوفاخا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 50 مقذوفا من عيارات مختلفة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
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وأضاف البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، دونيتسك وفلاديميروفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 11 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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