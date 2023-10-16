https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمرالمدفعية-ذاتية-الحركة-كراب-الأوكرانية-بضربة-مباشرةفيديو-1082063916.html
القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو
القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام المدفعية الروسية، بتدمير منظومة المدفعية الذاتية الحركة من طراز "كراب" التابعة للقوات الأوكرانية، بضربة مباشرة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T11:54+0000
2023-10-16T11:54+0000
2023-10-16T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، نجحت وحدات تجمع الجنوب من القوات، بدعم من الطيران، ونيران المدفعية، في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا، بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة. وخلال المعارك المضادة للبطاريات، تم تدمير مدفعين من طراز إم 777 أمركيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع؛ وكذلك مدفعين من طراز دي - 20، ومدفع ذاتي الدفع طراز أكاتسيا".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو
11:54 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام المدفعية الروسية، بتدمير منظومة المدفعية الذاتية الحركة من طراز "كراب" التابعة للقوات الأوكرانية، بضربة مباشرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، نجحت وحدات تجمع الجنوب من القوات، بدعم من الطيران، ونيران المدفعية، في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا، بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة. وخلال المعارك المضادة للبطاريات، تم تدمير مدفعين من طراز إم 777 أمركيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع؛ وكذلك مدفعين من طراز دي - 20، ومدفع ذاتي الدفع طراز أكاتسيا".