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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمرالمدفعية-ذاتية-الحركة-كراب-الأوكرانية-بضربة-مباشرةفيديو-1082063916.html
القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو
القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام المدفعية الروسية، بتدمير منظومة المدفعية الذاتية الحركة من طراز "كراب" التابعة للقوات الأوكرانية، بضربة مباشرة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T11:54+0000
2023-10-16T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، نجحت وحدات تجمع الجنوب من القوات، بدعم من الطيران، ونيران المدفعية، في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا، بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة. وخلال المعارك المضادة للبطاريات، تم تدمير مدفعين من طراز إم 777 أمركيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع؛ وكذلك مدفعين من طراز دي - 20، ومدفع ذاتي الدفع طراز أكاتسيا".
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدافع ذاتية الحركة "كراب" الأوكرانية بضربة مباشرة...فيديو

11:54 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 16.10.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام المدفعية الروسية، بتدمير منظومة المدفعية الذاتية الحركة من طراز "كراب" التابعة للقوات الأوكرانية، بضربة مباشرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، نجحت وحدات تجمع الجنوب من القوات، بدعم من الطيران، ونيران المدفعية، في صد 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريًا أوكرانيًا، بين قتيل وجريح، وثلاث دبابات، وعربتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة. وخلال المعارك المضادة للبطاريات، تم تدمير مدفعين من طراز إم 777 أمركيي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع؛ وكذلك مدفعين من طراز دي - 20، ومدفع ذاتي الدفع طراز أكاتسيا".
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