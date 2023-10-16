https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
انتشر مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للقوات الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T13:11+0000
2023-10-16T13:11+0000
2023-10-16T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، قد أفاد بأن "القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق أوريخوفو- فاسيليفكا وكليشييفكا ودوبوفو- فاسيليفكا على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في بيان المركز: "صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية الروسية، هجوما للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوريخوفو- فاسيليفكا، كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو- فاسيليفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
13:11 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 16.10.2023) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للقوات الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك.
وكان رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، قد أفاد بأن "القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق أوريخوفو- فاسيليفكا وكليشييفكا ودوبوفو- فاسيليفكا على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في بيان المركز: "صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية الروسية، هجوما للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوريخوفو- فاسيليفكا، كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".
كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو- فاسيليفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.