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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1082065655.html
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
انتشر مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للقوات الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T13:11+0000
2023-10-16T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكان رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، قد أفاد بأن "القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق أوريخوفو- فاسيليفكا وكليشييفكا ودوبوفو- فاسيليفكا على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وجاء في بيان المركز: "صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية الروسية، هجوما للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوريخوفو- فاسيليفكا، كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو- فاسيليفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معقلا تابعا للقوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو

13:11 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 16.10.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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انتشر مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتدمير معقل تابع للقوات الأوكرانية، على محور أرتيوموفسك.
وكان رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، قد أفاد بأن "القوات الروسية تمكنت من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في مناطق أوريخوفو- فاسيليفكا وكليشييفكا ودوبوفو- فاسيليفكا على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في بيان المركز: "صدت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية الروسية، هجوما للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوريخوفو- فاسيليفكا، كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".
كما تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو- فاسيليفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.
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