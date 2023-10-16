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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/المدفعية-الروسية-تدمر-معاقل-ومعدات-ومستودعات-أوكرانية-فيديو-1082072913.html
المدفعية الروسية تدمر معاقل ومعدات ومستودعات أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معاقل ومعدات ومستودعات أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر قيام المدفعية الروسية، بتدمير معاقل ومعدات ومستودعات تابعة لقوات نظام كييف، على محور سبورنويه في منطقة دونيتسك. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T16:29+0000
2023-10-16T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وأن خسائر العدو بلغت نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات تجمع الجنوب الروسية بدعم من الطيران والمدفعية 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي ووضعتها نصب عينها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

المدفعية الروسية تدمر معاقل ومعدات ومستودعات أوكرانية... فيديو

16:29 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر قيام المدفعية الروسية، بتدمير معاقل ومعدات ومستودعات تابعة لقوات نظام كييف، على محور سبورنويه في منطقة دونيتسك.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الاثنين، أن وحدات تجمع "الجنوب" من القوات المسلحة الروسية، صدت 10 هجمات لوحدات القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك، وأن خسائر العدو بلغت نحو 460 عسكريًا، بين قتيل وجريح.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات تجمع الجنوب الروسية بدعم من الطيران والمدفعية 10 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وماريينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي ووضعتها نصب عينها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة.
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