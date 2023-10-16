https://sputnikarabic.ae/20231016/النواب-اللبناني-مرور-مشروع-التهجير-في-غزة-سيكون-سقوطا-للأمن-القومي-العربي-1082072398.html

رئيس مجلس النواب اللبناني: مرور مشروع التهجير في غزة سيكون سقوطا للأمن القومي العربي

رئيس مجلس النواب اللبناني: مرور مشروع التهجير في غزة سيكون سقوطا للأمن القومي العربي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "الدفاع عن غزة وفلسطين، مسؤولية الأمة جمعاء". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T16:01+0000

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وحذر بري، في الاجتماع الطارئ لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أنه "إذا مرر مشروع التهجير في قطاع غزة فسيكون سقوطا للأمن القومي العربي ومشروع تقسيم للمنطقة"، حسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.وأشار إلى أن هناك "مشروعا إسرائيليا ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير ويتبارى المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي بالتباهي بإعلانه وكشف نياته من خلال العودة الى التلويح بمخطط الترانسفير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه شبه جزيره سيناء".وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني "أحقية الشعب الفلسطيني، الاستمرار في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، ورفضه تهجير سكان القطاع.وفي سياق متصل، أصدر الرئيس المصري، أمس الأحد، قرارات عدة بشأن تطورات التصعيد العسكري ‏في قطاع غزة، وذلك بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبلاده.‏وصدر عن الاجتماع 6 قرارات، هي "التأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما صدر عن الاجتماع قرار بـ"توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".وقرر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كذلك، اليوم الأحد، "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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