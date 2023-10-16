https://sputnikarabic.ae/20231016/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لم-يتم-إبلاغنا-حتى-الآن-وبشكل-رسمي-عن-فتح-معبر-رفح-أمام-المساعدات-الإنسانية-1082058274.html

الهلال الأحمر الفلسطيني: لم يتم إبلاغنا حتى الآن وبشكل رسمي عن فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر الفلسطيني: لم يتم إبلاغنا حتى الآن وبشكل رسمي عن فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية

أعلنت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، اليوم الاثنين، أنه "حتى الآن لم يتم إبلاغ الهلال الأحمر بما يجري الحديث عنه من فتح معبر رفح أمام... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T10:11+0000

2023-10-16T10:11+0000

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وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح، رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها".وكانت تقارير صحفية غربية، قد نقلت في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".وقال مكتب نتنياهو في بيان: "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إجلاء الأجانب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصار غزة بـ"غير المقبول"، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في أمريكا بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وُعِد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231015/مصر-تؤكد-أنها-لم-تتلق-التصاريح-اللازمة-لإدخال-المساعدات-رغم-أن-معبر-رفح-مفتوح-رسميا-1082025592.html

https://sputnikarabic.ae/20231015/أول-إجراء-من-أمريكا-بعد-تقارير-عدم-سماح-مصر-بإجلاء-رعاياها-عبر-معبر-رفح-1082022553.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حصري, العالم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل