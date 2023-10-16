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https://sputnikarabic.ae/20231016/انطلاق-فعاليات-منتدى-الاستثمار-العالمي-في-أبو-ظبي-بمشاركة-160-دولة-صور-1082051700.html
انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي بمشاركة 160 دولة... صور
انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي بمشاركة 160 دولة... صور
انطلقت، اليوم الإثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T07:19+0000
2023-10-16T07:19+0000
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ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.ويعيش العالم حالة من الاضطراب الاقتصادي، حيث أشار جيمي ديون، الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، وهو أكبر بنك في أمريكا، إلى دور ‏الصراعات العسكرية في جميع أنحاء العالم كأسباب لتزايد المخاوف الجديدة.، كما حذر ديمون، وهو رئيس إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، من أن كوكب الأرض وجد نفسه في أخطر وقت يمر به منذ "عقود"، وفق قوله. جاء تحذير جيمي ديمون في أثناء الإدلاء بتقريره عن أرباح البنك المالية للربع الأخير من العام الحالي 2023، وبينما نشر مجموعة أخرى من النتائج الجيدة للشركة، فقد حذر من أن "التأثيرات الخارجية قد تؤثر على الأمور في المستقبل"، مشيرا على وجه التحديد إلى الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، وفقا لموقع "MarketWatch".
https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-يتحدث-عن-جذب-الاستثمارات-الروسية-وبناء-مفاعل-نووي-وما-يحتاجه-العراق-للانضمام-إلى-بريكس-1081968232.html
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حصري, العالم العربي, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, اقتصاد
حصري, العالم العربي, أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي بمشاركة 160 دولة... صور

07:19 GMT 16.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
انطلقت، اليوم الإثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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13 أكتوبر, 10:41 GMT
ويعيش العالم حالة من الاضطراب الاقتصادي، حيث أشار جيمي ديون، الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، وهو أكبر بنك في أمريكا، إلى دور ‏الصراعات العسكرية في جميع أنحاء العالم كأسباب لتزايد المخاوف الجديدة.، كما حذر ديمون، وهو رئيس إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، من أن كوكب الأرض وجد نفسه في أخطر وقت يمر به منذ "عقود"، وفق قوله.
جاء تحذير جيمي ديمون في أثناء الإدلاء بتقريره عن أرباح البنك المالية للربع الأخير من العام الحالي 2023، وبينما نشر مجموعة أخرى من النتائج الجيدة للشركة، فقد حذر من أن "التأثيرات الخارجية قد تؤثر على الأمور في المستقبل"، مشيرا على وجه التحديد إلى الصراعات في أوكرانيا وفلسطين، وفقا لموقع "MarketWatch".
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