https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-يعلن-عدم-وجود-أدلة-لديه-على-تورط-إيران-بهجوم-حماس-على-إسرائيل-1082047851.html

بايدن يعلن عدم وجود أدلة لديه على تورط إيران بهجوم حماس على إسرائيل

بايدن يعلن عدم وجود أدلة لديه على تورط إيران بهجوم حماس على إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يملك أدلة واضحة لتورط إيران في هجمات حماس الأخيرة على إسرائيل. 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T01:22+0000

2023-10-16T01:22+0000

2023-10-16T01:22+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية،"إذا كنا صريحين للغاية، لا يوجد أدلة واضحة على ذلك".كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعن أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان جاهدتين لمنع ظهور جبهتين ثانية وثالثة في الصراع الحالي وتتفاعلان مع الشركاء في المنطقة. مشيرا إلى أن بلاده قلقها بشكل خاص إزاء إيران و"حزب الله" اللبناني.ونهاية الأسبوع الماضي، وجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، تحذيرا إلى إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأفادت التقارير أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تجنب تصعيد واسع النطاق في الوقت الحالي.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تقول تل أبيب إنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 2700 قتيل وعدة آلاف من المصابين في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html

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جو بايدن, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل