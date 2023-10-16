https://sputnikarabic.ae/20231016/بصواريخ-موجهة--حزب-الله-يستهدف-دبابة-إسرائيلية-بشكل-مباشر-فيديو-1082052426.html
بصواريخ موجهة ... "حزب الله" يستهدف دبابة إسرائيلية بشكل مباشر... فيديو
بصواريخ موجهة ... "حزب الله" يستهدف دبابة إسرائيلية بشكل مباشر... فيديو
نشر "حزب الله اللبناني"، اليوم الإثنين، مشاهد مصورة لاستهداف دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان بواسطة صواريخ موجهة. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:09+0000
2023-10-16T08:09+0000
2023-10-16T08:09+0000
لبنان
طوفان الأقصى
إسرائيل
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد عملية استهداف الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر في جنوب لبنان، مما أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين فيها.وقال "حزب الله"، في بيان له، يوم أمس الأحد، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، يوم أمس الأحد، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية". وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, طوفان الأقصى, إسرائيل, رصد عسكري
لبنان, طوفان الأقصى, إسرائيل, رصد عسكري
بصواريخ موجهة ... "حزب الله" يستهدف دبابة إسرائيلية بشكل مباشر... فيديو
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نشر "حزب الله اللبناني"، اليوم الإثنين، مشاهد مصورة لاستهداف دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان بواسطة صواريخ موجهة.
وأظهرت المشاهد عملية استهداف الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر في جنوب لبنان، مما أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين فيها.
وقال "حزب الله"، في بيان له، يوم أمس الأحد، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، يوم أمس الأحد، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"
، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.
جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.