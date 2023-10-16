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https://sputnikarabic.ae/20231016/بوتين-من-المستحيل-بناء-أمن-بعض-الدول-على-أساس-تقويض-أمن-الآخرين-1082050007.html
بوتين: من المستحيل بناء أمن بعض الدول على أساس تقويض أمن الآخرين.
بوتين: من المستحيل بناء أمن بعض الدول على أساس تقويض أمن الآخرين.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة متلفزة، اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T06:48+0000
2023-10-16T06:48+0000
العالم
روسيا
الصين
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وحذر بوتين، في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى.ونوّه الرئيس فلاديمير بوتين إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين الحالية، قائلا: "تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري"، مؤكدا على تساوي الجميع في نظر موسكو.ورحّب الرئيس الروسي بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني مؤكدا أنها يمكن أن تكون جزءا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.وشدد بوتين على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.
https://sputnikarabic.ae/20231016/جنرال-أمريكي-الجيش-الأمريكي-ضعيف-وغير-قادر-على-القيام-بعمليات-متعددة-خارج-الحدود-1082049143.html
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العالم, روسيا, الصين
العالم, روسيا, الصين

بوتين: من المستحيل بناء أمن بعض الدول على أساس تقويض أمن الآخرين.

06:48 GMT 16.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة متلفزة، اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء
وحذر بوتين، في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى.
وأشار بوتين إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف الناتو باتجاه الشرق، قائلا: "لقد عبرنا عن قلقنا مرارا، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع ولم يلتزموا بأي وعد وهذا كل شيء".
ونوّه الرئيس فلاديمير بوتين إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين الحالية، قائلا: "تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري"، مؤكدا على تساوي الجميع في نظر موسكو.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
جنرال أمريكي: الجيش الأمريكي ضعيف وغير قادر على القيام بعمليات متعددة خارج الحدود
05:32 GMT
ورحّب الرئيس الروسي بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني مؤكدا أنها يمكن أن تكون جزءا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.
وشدد بوتين على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.
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