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https://sputnikarabic.ae/20231016/بوتين-والسيسي-يجريان-محادثة-هاتفية-1082070598.html
بوتين والسيسي يجريان محادثة هاتفية
بوتين والسيسي يجريان محادثة هاتفية
أعلن المكتب الرئاسي المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أجريا اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على العمل على إزالة أسباب الأزمة... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T15:07+0000
2023-10-16T15:07+0000
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وبحسب البيان، فإن بوتين اتصل بالسيسي، اليوم الاثنين، حيث ناقش الرئيسان خلال الاتصال آخر الأحداث الإقليمية والتصعيد في قطاع غزة.وقال المكتب الرئاسي المصري: "جرى النقاش حول الخطوات الدبلوماسية للسيطرة على الوضع ومنع انتشار العنف والصراع".يشار إلى أن رئيسي البلدين "اتفقا على أهمية دعم وقف إطلاق النار وضمان سلامة المدنيين".وأضاف المكتب الرئاسي المصري أن "الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة العمل الجاد لإزالة أسباب الأزمة، خاصة فيما يتعلق باستمرار غياب الآفاق السياسية لحل المسألة الفلسطينية".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع زعماء دول كل من سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مساعد-الرئيس-الروسي-بوتين-يجري-اتصالات-مع-قادة-دول-الشرق-الأوسط-1082065268.html
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العالم العربي, روسيا, مصر
العالم العربي, روسيا, مصر

بوتين والسيسي يجريان محادثة هاتفية

15:07 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / Mikhail Klimentievبوتين والسيسي
بوتين والسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / Mikhail Klimentiev
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أعلن المكتب الرئاسي المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أجريا اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على العمل على إزالة أسباب الأزمة بين قطاع غزة وإسرائيل.
وبحسب البيان، فإن بوتين اتصل بالسيسي، اليوم الاثنين، حيث ناقش الرئيسان خلال الاتصال آخر الأحداث الإقليمية والتصعيد في قطاع غزة.
وقال المكتب الرئاسي المصري: "جرى النقاش حول الخطوات الدبلوماسية للسيطرة على الوضع ومنع انتشار العنف والصراع".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يجري اتصالات مع قادة دول الشرق الأوسط
12:37 GMT
يشار إلى أن رئيسي البلدين "اتفقا على أهمية دعم وقف إطلاق النار وضمان سلامة المدنيين".
وأضاف المكتب الرئاسي المصري أن "الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة العمل الجاد لإزالة أسباب الأزمة، خاصة فيما يتعلق باستمرار غياب الآفاق السياسية لحل المسألة الفلسطينية".
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع زعماء دول كل من سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
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