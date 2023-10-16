https://sputnikarabic.ae/20231016/بوريل-يجب-أن-تتمكن-الأمم-المتحدة-من-الوصول-إلى-جميع-مناطق-غزة-1082070012.html

بوريل: يجب أن تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى جميع مناطق غزة

بوريل: يجب أن تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إلى جميع مناطق غزة

صرّح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى جميع مناطق غزة دون عوائق". 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:53+0000

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2023-10-16T14:53+0000

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ولفت بوريل إلى أن "المعاناة الإنسانية لا يجب أن تكون ورقة مساومة في غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.وتابع: "يجب أن تتمكن الأمم المتحدة من توفير الإمدادات الأساسية وخاصة المياه إلى جميع المناطق".وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث تفرض إسرائيل حظرا كاملا على القطاع، كما قطعت خدمات المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن القطاع.وتسبب قطع الوقود عن القطاع في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بينما أصبحت فرق الإنقاذ والإسعاف غير قادة على الوصول إلى المناطق المنكوبة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.وحذرت الأمم المتحدة من نفاد الوقود الخاص بالمستشفيات، مشيرة إلى أن "توقف المولدات الخاصة بالمنشآت الصحية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.وتسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في مقتل نحو 2800 شخص، وإصابة نحو 11 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، ذكرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

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العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم